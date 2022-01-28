تقرير: 50% ارتفاعا في الطلب العالمي على الذهب في الربع الأخير من 2021

قال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب السنوي على الذهب تعافى خلال العام الماضي، وشهد نموا بنسبة 10%، وكشف المجلس في أحدث تقاريره، أن الطلب على الذهب لعام 2021 بالكامل قفز إلى 4021 طنا، مدفوعا بالطلب في الربع الرابع الذي قفز بنحو 50٪ إلى أعلى مستوى له في 10 فصول.

وأكد التقرير على أن الطلب استرد الكثير من الخسائر المرتبطة بفيروس «كورونا» خلال عام 2020، موضحا أن تعافي الطلب على الذهب في قطاعي المجوهرات والتكنولوجيا، اللذين يحركهما المستهلكون على مدار العام، جاء تماشيا مع النمو الاقتصادي وتحسن المعنويات تجاه المعدن الأصفر، كاشفا أن مشتريات البنوك المركزية تجاوزت بكثير ما كانت عليه في عام 2020.

وبحسب التقرير، فقد شهد الطلب تضاربا نتيجة تزايد القوى السوقية المتعارضة، حيث ارتفعت معدلات التضخم، في الوقت الذي ارتفعت العوائد.

أداء المجوهرات

وقال مجلس الذهب العالمي إن تصنيع المجوهرات حقق انتعاشًا قويًا في 2021، حيث نما بنسبة 67٪ إلى 2221 طنا لتلبية الانتعاش القوي في طلب المستهلكين على المجوهرات، والذي زاد بنسبة 52٪ في عام 2021 إلى 2124 طنا، وهو ما يضاهي إجمالي عام 2019، وأضاف: «كان هذا مرتبطًا في جزء كبير منه بالطلب في الربع الرابع، والذي -عند 713 طنًا- شهد أقوى استهلاك فصلي للمجوهرات منذ الربع الثاني من عام 2013».

حيازات الصناديق

وأظهر التقرير انخفاض الحيازات العالمية من صناديق الذهب المتداولة في البورصة بمقدار 173 طنا في عام 2021، في تناقض حاد مع الزيادة القياسية لعام 2020 البالغة 874 طنا، موضحا أن التدفقات الخارجة في الربع الرابع البالغة 18 طنا فقط كانت جزءا صغيرا من التدفقات الخارجة، الأكبر بكثير التي شوهدت في الربع الرابع من عام 2020.

ووفقا للتقرير، فقد حازت البنوك المركزية 463 طنا من الذهب في عام 2021، بزيادة 82٪ عن إجمالي عام 2020، ورفع الاحتياطيات العالمية إلى أعلى مستوى في 30 عامًا تقريبًا، بينما تباطأت وتيرة الشراء في النصف الثاني، مع انخفاض بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الربع الرابع.