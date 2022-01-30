تنبيه عاجل للمقبلين على الزواج.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر 7 أيام ماضية، فيما كان التراجع الأكبر في سعر بيع جرام الذهب عيار 21، والذي فقد 11 جنيها من قيمته، كما هو الحال لكافة الأعيرة في أسواق الذهب محليًا، أما عالميًا فلم تصمد الأوقية طويلًا عند مستوى الـ1800 دولار، لكنها تراجعت لتصل 1.791.95 دولار، ليوصف هذا الأسبوع بـ«أسبوع التراجعات»، وسط ترقب لسعر جديد للمعدن الأصفر غدا الإثنين.

سعر الذهب محليا

وسجّلت أسعار الذهب محليًا، اليوم الأحد، استقرارًا سعريًا، ليباع جرام الذهب عيار 21 بسعر 789 جنيهًا دون مصنعية في محلات الصاغة، ويباع عيار 24 بسعر 902 جنيهًا، فيما سجّل عيار 18 نحو 676 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و312 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب «سيد الموقف»

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقا بالغرف التجارية، إنه يتوقع أن يكون التراجع في أسعار الذهب «سيد الموقف» محليا بالمقارنة بالارتفاع، خاصة بعد قرارات الفيدارلي الأمريكي التي أدت إلى قوة الدولار أمام الذهب، حيث إن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ضعف الدولار صعد الذهب والعكس صحيح.

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالة من الترقب يعيشها المواطنين الآن خاصة المقبلين على الزواج، وسط توقعات بمزيد من التراجع، والذي سيحفز على الشراء، موضحًا أن الإقبال الكبير في عمليات الشراء يكون غالبا على الذهب عيار 21 الشعبي، فهو الأكثر بيعا.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم استقرارًا سعريًا وفق آخر تحديث للبورصات العالمية.

وسجّلت سعر الأوقية اليوم الأحد قيمة 1.788.90 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر57.51 دولار، و سجل عيار 22 نحو 52.72 دولار، وعيار 21 سعر 50.32 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.13 دولار.

ماذا حدث للمعدن النفيس خلال أسبوع؟

قبيل أن يتدخل الفيدرالي الأمريكي كان الذهب فى طريقة للتعافي إلا أن قرارات الفيدالي أحدثت هزة عنيفة أطاحت بالذهب ومنحت الدولار الأمريكي قوة دفع ليقترب من أعلى مستوياته خلال عامين تزامنا مع انهيار الذهب واشتعال أسعار النفط.

وبدأ التراجع بين يومي الأربعاء والخميس - بعد أن كشف الاحتياطي الفيدرالي عن قرارات جديدة تفرض سياسة نقدية متشددة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى هبوط الذهب وتراجع 60 دولارًا، أو 3٪، من الشهر الأول وفق لمؤشر COMEX.