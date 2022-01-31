نصائح الزراعة لتلافي آثار موجة الطقس السيئة على المحاصيل.. التوقف عن التسميد

وجه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من النصائح المهمة للمزارعين لترميم آثار الموجة الباردة التي تسببت في أزمة نمو لبعض المحاصيل والتقزم لأخرى، مؤكدا استمرار الموجة الباردة خلال الأيام المقبلة لكن بشكل أقل مما كانت عليه.

وأضاف لـ«الوطن» أن الموجة الباردة تسببت في توقف نمو القمح والبصل والثوم واصفرار الأوراق، أما البطاطس الصيفي فأصبحت متقزمة وورقها أصفر وكذلك أطراف الورق، أما البطاطس الشتوي والعروة المحيرة توقف نموها وأصبح التحجيم ضعيفا، أما الطماطم والباذنجان والفلفل أصيبوا بالتقزم والنموات الحديثة أصفرت أوراقها، والكنتالوب والبطيخ والخيار توقف نموهما تماما وكذلك البرسيم، لافتا إلى أن الخرشوف أصيبت نواراته الحديثة وبدأت القنايات الخارجية تحمر وابيض لون الورق، وبنجر السكر أصبح تحجيمه ضعيفا واصفرت أوراق الفول والبسلة، أما المانجو والموز والجوافة والليمون أضيروا تماما.

خدمات زراعية تساعد على ترميم المحاصيل الشتوية

وأكد «فهيم» ضرورة اتباع عدد من الخدمات الشتوية لترميم النبات ليستعيد قدرته على النمو وذلك باستخدام الأسمدة والمخصبات والمعاملات الزراعية، مطالبا بضرورة التوقف التام عن التسميد بسبب توقف النبات عن الامتصاص بسبب ضرر السيتوبلازم في الخلايا، خاصة في الشعيرات الجذرية وتعطل عمليات البناء الضوئي حتي بشكل مؤقت حتي يتم بناؤها مرة أخرى نتيجة انفجار هذه الخلايا بسبب تجمد العصارة بها، وقد يستغرق هذا الأمر 10 أيام.

وتابع أنه يجب أن يكون الري لمدد قصيرة من 10 إلى 15 دقيقة فيما يتعلق بالتنقيط مع عدم زيادة المياه حتى لا يتسبب ذلك في أعفان الجذور، حيث إن سريان العصارة في حده الأدني، وبالتالي المياه سيكون سحبها من النباتات أو الأشجار ضعيفة، على أن يقتصر التسميد بأعداد منقوع السوبر فوسفات وضخه في شبكات الري بالتنقيط مع إضافة كيلو ستريك اسيد وأحماض أمينية في صورة برولين أو فولفك وعناصر صغرى خاصة المنجنيز والحديد والزنك.

كما شدد على أهمية إضافة منشطات الجذور وعلى رأسها السيتوكينينات، خاصة في الأعمار الصغيرة مع الحقن ببعض مبيدات أعفان الجذور مثل المون كت واليونيفوم أو إي أزوكسي ستروبين، وإضافة البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفات في الأعمار الأولى والوسطى، والكالسيوم بورون في الأعمار الأخيرة لمساعدة النبات علي إعادة وبناء خلايا جديدة للأوراق التي لم تتأثر بشكل كبير.

خطوة البناء من جديد للزراعات الشتوية

وواصل أنه في حال ظهور بعض النموات الجديدة أو الورق أو الأفرع الجديدة في القمم النامية يتم البدء في التغذية المتوازنة ببعض الأسمدة الخفيفة مثل 19/9/19 لدفع مع النبات لبناء نفسه مرة أخرى مع مخلوط من العناصر الصغرى وخاصة المنجنيز والماغنسيوم والحديد، كذلك يتم التخلص من الأفرع الجافة أو الأجزاء الجافة من النباتات، وبعدها يتم الرش بمركبات النحاس في أماكن قطع هذه الافرع، مع البدء في برامج التسميد الطبيعية لكل محصول أو شجرة على حسب العمر وطبيعة النمو.