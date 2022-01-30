جامعة القاهرة تعلن فوز 43 عالما بجوائزها عن عام 2021

أعلن مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2020 - 2021، بأنواعها: التميز، والتقديرية، والتشجيعية والتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، وجائزة الأميرة فاطمة، وفاز بالجوائز 43 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية.

الخشت: معايير الجوائز مرتبطة بخطط التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

وقال الدكتور محمد الخشت، إن لجان التحكيم تكونت من أساتذة كبار من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أنه منذ ثلاثة أعوام جرى تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، في إطار السعي نحو التحول الجامعة إلى الجيل الرابع.

الجوائز لـ43 عالما وباحثا من مختلف القطاعات الأكاديمية

في جوائز التميز، وهي جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، فازت الدكتورة يمنى طريف الخولي بكلية الآداب، في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور حسن عماد عبدالمنعم محمد مكاوي بكلية الإعلام، في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور علي عبدالرحمن يوسف بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور يحيى عبدالحميد السيد بدر في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتورة عزة محمود كامل عبدالحميد بالمعهد القومي للأورام في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور حسام الدين أحمد موافي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الأساسية.

وفى جوائز الجامعة التقديرية، وهي جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، حصل على الجائزة في في مجال العلوم الإنسانية والتربوية مناصفة الدكتور جمعة محمد عبدالمقصود بكلية الآثار، والدكتورة هالة عفيفي محمود عفيفي، وحصل الدكتور أبو العلا عطيفي حسانين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، على الجائزة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة سامية محمد عصمت محمود في مجال العلوم الطبية والصيدلية، وفاز مناصفة كل من الدكتور حسين على حسين أحمد بكلية الطب البيطري، والدكتور السيد محمد عبدالحميد ربعة بكلية العلوم في مجال العلوم البيئية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، وحجبت الجائزة في مجالات: العلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

جوائز جامعة القاهرة للتفوق العلمي

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وهي جائزة واحدة لكل مجال من المجالات الثمانية، فاز الدكتور حسام محمد عبدالحميد عبدالجواد بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور علي محمود علي حسنين الحلواني بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلة، وفاز مناصفة كل من الدكتور عماد بساليوس بشير بساليوس بكلية الصيدلة والدكتور أحمد خطاب فتحي خطاب بكلية الهندسة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور عماد أحمد شلبي بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، وحجبت الجائزة في مجالات: العلوم الإنسانية والتربوية، والعلوم الأساسية، والعلوم البيئية متعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد في مجال العلوم الاجتماعية.

وفى جوائز الجامعة التشجيعية وعددها 26 جائزة في 10 مجالات، فاز الدكتور حسين حسن مرعي حسن بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، وكل من الدكتور محمود عبدالحميد أحمد محمد بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة أسماء علي حمودة البسيوني بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، وفي مجال العلوم الجيولوجية حصل على الجائزة كل من الدكتور سامح سمير إبراهيم طاحون بكلية العلوم، والدكتور ياسر مدحت حسن عبدالرحمن بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الكيميائية حصل على الجائزة كل من الدكتور شيماء محمد محمود علي بكلية العلوم، والدكتور فتحي محمد عبدالكريم محمد بكلية العلوم، والدكتورة نورة سعيد مرسي عبدالقادر بكلية العلوم، وفي مجال العلوم البيولوجية حصل على الجائزة كل من الدكتور أيمن صابر محمد عبدالمقصود بكلية العلوم، والدكتورة داليا أنور حمزة بكلية الطب البيطري، والدكتورة ميرفت مصطفى أحمد عمران بالمعهد القومي للأورام، وفي مجال العلوم الزراعية حصل على الجائزة كل من الدكتور أحمد محمد حامد محمود بكلية الزراعة، والدكتور عمرو عبد المتجلي نصر الله عبدالباقي بكلية الزراعة، والدكتورة هدى عمر أبو بكر عبدالحكيم بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد إبراهيم محمد عبدالسلام بكلية العلوم.

وفي مجال العلوم الطبية حصل على الجائزة كل من الدكتورة فاتن فتحي محمد حنفي بكلية العلوم، والدكتورة منى سيد عبداللطيف عيسى من المعهد القومي للأورام، والدكتور محمد عبدالمنعم محمد إبراهيم بكلية الطب، والدكتورة مروة رشاد سالم كلية الطب، وفي مجال العلوم الهندسية حصل على الجائزة كل من الدكتور نور الدين محمود خليفة علي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالسلام أحمد محمد العواد بكلية الهندسة، والدكتور محمد لطفي نصر شلتوت بكلية الهندسة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية، ولم يتقدم أحد في مجال الرياضيات.

وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع، التي تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وتنطبق عليه الشروط، فاز بها الدكتور كل من الدكتور محمد مصطفى شكري عبدالرحمن بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد عبدالوهاب محمود بكلية الزراعة، والدكتور أشرف علي الدسوقي شماع بكلية الطب البيطري.

أما جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، فحصل عليها الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة بكلية دار العلوم، وبالنسبة لجائزة الأميرة فاطمة حصلت عليها الدكتورة نادية إسكندر زخاري بالمعهد القومي للأورام.