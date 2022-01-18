رئيس جامعة القاهرة يحذر: إحالة أي مخالف لإجراءات مواجهة كورونا للتحقيق

شددت الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داخل كليات الجامعة ومستشفياتها وإداراتها، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مع توفير الكوادر الطبية المُدربة للتعامل الفوري مع حالات الإصابة أو الاشتباه.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، النواب وعمداء الكليات، ومديري إدارات الجامعة، بالتأكيد على ضرورة ارتداء الطلاب الكمامات داخل قاعات المحاضرات والمعامل، ومنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق، من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.

الاعتماد على التعليم عن بُعد

كما شددت «الخشت»، على ضرورة التنبيه مجددًا بالاهتمام بالنظافة العامة والبيئة المحيطة، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، والتأكيد على استمرار الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، وذلك في إطار حرص الجامعة للحفاظ على منتسبيها في ظل ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.

ووجه بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام داخل المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

رفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى

أكد رئيس الجامعة، جاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أحسن مستوى، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية، والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والوقوف على استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة؛ لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.