«التعليم» تعلن عن مسابقة جديدة بالتعاون مع جامعة القاهرة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بتشكيل لجنة إعداد منهجية اكتشاف المواهب الأدبية «مجال اللغة العربية»، برئاسته، للتحكيم بالأولمبياد القومي في اللغة العربية.

وقالت الوزارة، خلال خطابها المرسل، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد خطة تطوير قطاع الخدمات والأنشطة، لإطلاق مبادرة تحت رعاية عميد كلية دار العلوم، تتضمن إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب «اللغة العربية والرياضيات والسياحة والآثار وريادة الأعمال»، مطالبا بتشكيل لجنة إعداد منهجية اكتشاف المواهب الأدبية «مجال اللغة العربية»، للجنة تحكيم الأولمبياد القومي في اللغة العربية.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تنمية مواهب الطلاب في جميع المراحل التعليمية، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة توجيه الطلاب لكيفية تنمية مواهبهم في مختلف المجالات.

إجراءات وقائية مشددة في جميع اللجان الامتحانية

في سياق منفصل، كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع المدارس بضرورة تنفيذ جميع التعليمات والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.