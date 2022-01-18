تفحم سيارة تاكسي أمام جامعة القاهرة دون وقوع خسائر بشرية

التهمت النيران سيارة أجرة «تاكسي» بالقرب من جامعة القاهرة، كانت في محيط المكان «مركونة»، واشتعلت النيران بها بصورة مفاجئة وسط حالة من الذعر أصابت المارة، وأخطرت إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق على الفور.

إخماد حريق سيارة تاكسي

ودفعت الحماية المدينة بسيارة إطفاء لإخماد الحريق، الذي اشتعل في السيارة بأكملها، وتم السيطرة عليه ونقلت من موقعها لإعادة حركة الطريق مرة أخرى بعد أن توقفت نسبيًا في أثناء اشتعال النيران بها.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات في الأرواح، فقط اقتصرت على تفحم أجزاء كبيرة من السيارة أمام حديقة الأورمان.

إعادة حركة المرور

والتف عدد من المارة وسائقي المركبات حول السيارة في محاولة لإخماد النيران والتأكد من أنه لا يوجد أحد بداخلها، وبعد دقائق معدودة حضرت سيارة إطفاء لمكان الواقعة وتمكنت من السيطرة عليها، وإعادة حركة المرور مرة أخرى التي تعطلت قليلًا.