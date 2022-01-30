ليفربول يعلن التعاقد مع الكولومبي لويس دياز

أعلن ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، قادماً من صفوف بورتو البرتغالي، لينضم إلى كتيبة الألماني يورجن كلوب، بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه رفقة فريقه على مدار الفترة الماضية، بجانب الأداء المتميز الذي ظهر به برفقة منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا، بجانب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ورحب نادي ليفربول، عبر حسابه على «تويتر»، بقدوم الكولومبي لويس دياز إلى قلعة «أنفيلد»، بعد فترة من المفاوضات التي انتهت بتوقيع الجناح الكولومبي مع ليفربول بعقد طويل الأمد بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والشروط الشخصية، مشيرًا إلى أنه ينتظر الحصول على تصريح عمل دولي.

ولمزيد من التفاصيل من هنا