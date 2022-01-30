58 مليون وحدة سكنية.. ثروة مصر العقارية في 2021 

كشف ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن المأموريات التابعة للمصلحة تمكنت من حصر أكثر من 58 مليون وحدة عقارية في مصر خلال حتى نهاية عام 2021.

عمليات حصر الثروة العقارية انتهت بنهاية شهر ديسمبر الماضي

وأضاف «السرجاني»، لـ«الوطن»، أن عمليات حصر الثروة العقارية انتهت بنهاية شهر ديسمبر الماضي في جميع المحافظات المصرية في الريف والحضر حتى الآن وبلغ إجمالي الثروة العقارية المصرية 58 مليون وحدة سكنية.

وأوضح «السرجاني» أن عدد الوحدات السكنية التي تم حصرها خلال الفترة الماضية تزيد بمقدار 26 ألف وحدة سكنية عن عام 2013 الذي تمكنت حتى تلك الفترة من حصر 32 مليون وحدة عقارية تتنوع بين وحدات سكنية وعقارات في الحضر والريف في كل المحافظات المصرية ليصل الإجمالي إلى نحو 58 وحدة حتى الآن.

وحول طرق الحصر، كشف «السرجاني» أن آليات عمليات الحصر تمت ولا تزال من خلال تدشين قاعدة بيانات إلكترونية تربط بين كل المأموريات في كل المحافظات المصرية، إلى جانب تصميم الكشوف الرسمية وعمليات الإخطار المميكن بالطريقة التي تسهل من عمل مأموري الضرائب في حصر الوحدات الجديدة، خصوصاً في الريف في القرى والكفور والنجوع، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار «السرجاني» إلى أن وزارة المالية سهلت كثيرا من عمليات الحصر العقاري بعيدا عن طرق الحصر التقليدية عبر المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية الذي يرتكز على تبسيط ودمج الإجراءات وتيسير العمل من خلال منصة «مصر الرقمية».

كانت مصلحة الضرائب العقارية حددت نهاية ديسمبر الماضي مهلة أخيرة أمام الممولين لدفع القسط الثاني من الضريبة العقارية بدون غرامات بعدما بدأت في تحصيل القسط الأول في نهاية يونيو 2021 بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.