مدبولي يتابع مشروعات «الاتصالات».. 103 خدمات عبر منصة مصر الرقمية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة.

طلعت: نستهدف الوصول إلى 200 خدمة بنهاية 2022

واستهل الوزير العرض بمشروعات التحول الرقمي، وبالأخص منصة «مصر الرقمية» التي أطلقت في يوليو 2020، لافتا إلى أن 34 خدمة بدأت تؤدي خلال عام 2020 بصورة رقمية عبر المنصة، كما شهد العام 2021 الوصول إلى 103 خدمات، ومن المستهدف أن يصل حجم الخدمات الرقمية على المنصة إلى 150 خدمة بحلول الربع الثاني من العام الجاري 2022، وصولاً إلى 200 خدمة بنهاية 2022، مضيفاً أن الخدمات الرقمية على المنصة استفاد منها حتى الآن حوالي 4.3 مليون شخص، نفذوا نحو 14.2 مليون معاملة.

وتطرق الوزير إلى جهود وزارة الإتصالات فيما يتعلق بإجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها ساهمت في تدريب حوالي 23 ألف متدرب من المنتقلين، كما شكَّلت وحدات التحول الرقمي في كل الجهات المنتقلة، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بتغطية المحمول بالحي الحكومي، كما تشارك في تنفيذ أبراج المحمول التشاركية بسائر العاصمة الإدارية لتوفير تغطية كاملة للمحمول.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، فقد تم حصر وتدقيق 996 تطبيقاً من 47 جهة وتوثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إلى التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل من خلال مركز البيانات الموحد بالعاصمة، وتم الانتهاء من تدريب الكوادر المرشحة في ثلاثين جهة على آليات اختبار التطبيقات التخصصية.

وحول التطبيقات التشاركية، أوضح الوزير أنه جار التشغيل التجريبي لمنظومة الأرشيف الرقمي، والمراسلات، ودورات العمل، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يتم التنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما جار العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية، لإدارة مشروع حياة كريمة، ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة إجمالى 130 مليون ورقة في كل مراحل المشروع من إجمالي 160 مليون ورقة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جهود الوزارة لإعادة هيكلة النظم الرقمية الحكومية، حيث استعرض موقف تطبيق الرقم القومي للعقارات، والخطة الزمنية لمشروع حوكمة منظومة تراخيص الثروة العقارية، وأهم دورات العمل التي سيتم العمل عليها، كما تناول جهود تطبيق الكارت الموحد لحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي ساهم في الكشف على عشرة آلاف مريض، ويستهدف الكشف على مليون مريض سكر في جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق إلى موقف تطبيق المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، لافتا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للتطبيق للجمهور بالتعاون مع وزارة الزراعة في ديسمبر 2021 ويوجد 2300 مستخدم حالياً، حيث تم إدخال بيانات 197 آفة وأربعة آلاف صورة لثمانية محاصيل: البنجر وقصب السكر والأرز والذرة والقمح والقطن والطماطم والموالح، وتتحسن باستمرار دقة النظام في مراجعة تشخيص الآفات، واستعرض أيضاً مشروع التعرف على التركيب المحصولى للأراضى الزراعية، وتطبيق اكتشاف المناطق المزروعة بمحاصيل غير قانونية عن طريق صور الأقمار الصناعية.

تطوير 1329 مكتب بريد في عام 2021.. والمساهمة في تدريب 23 ألفا من المنتقلين للعاصمة الإدارية

وتطرق الوزير إلى جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية المعلوماتية، مشيراً إلى خطط تطوير خدمات الإنترنت الثابت، بما يسعى لاستقرار وثبات مستوى الخدمة، والوصول الى نسبة تغطية أعلى، هذا إلى جانب خطة تحسين جودة خدمات المحمول، لافتا إلى أن عدد أبراج المحمول المنشأة خلال عام 2021 زاد مقارنة بعام 2020 بنحو 93%، مضيفا أن عدد محطات التقوية الحالي 16.2 ألف بالمدن، و9.5 ألف في القرى، و4.5 ألف على الطرق، وجارٍ إنشاء 3 آلاف محطة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما من المخطط إنشاء 3 آلاف برج في كل أنحاء الجمهورية بنهاية عام 2022.

وتناول الوزير موقف خطة تطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتباً من المستهدف لعام 2021، وأضاف أن المشروعات المخططة فى عام 2022، تشمل تنفيذ منصة التجارة الإلكترونية، وإطلاق منصة رقمية جديدة للبريد وإتاحة خدمة شراء الطوابع من خلالها، مع تطوير مركز الاتصال والتحول للنظم الرقمية.