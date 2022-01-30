حمزة نمرة ينعي والده: «إنسان جميل ومحب للفن»

نعى الفنان حمزة نمرة والده الذي رحل عن عالمنا أمس في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، ونشر «نمرة» عبر حسابه على «تويتر» صورة تجمع والديه الراحلين، معلقا: «في أمان الله يا بابا.. في أمان الله يا ماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

ونعى عدد من الفنانين وفاة والد حمزة نمرة، حيث علق الشاعر الغنائي تامر حسين قائلا: «الله يرحمهم ويغفرلهم ويجمعهم فى الجنة آمين البقاء لله»، بالإضافة إلى الملحن وليد سعد.

حمزة نمرة عن والده: أفنى عمره مخلصاً لعائلته

ونشر الفنان حمزة نمرة، عدد من الصور لوالده، معلقا: «والدي الإنسان الجميل.. المحب للفن من صغره متعدد المواهب، لا يمكن تلاقي حد ما بيحبوش.. أفنى عمره مخلصاً لعائلته مجتهداً في عمله كطبيب مغترب.. على روحك السلام والرحمة».

وأضاف: «كان نموذجاً في عمله محبوباً عند الجميع.. الصورة في تكريم له بحضور وكيل وزارة الصحة والأمين العام للمجلس الصحي السعودي الأسبق الدكتور يعقوب المزروعي».

حمزة نمرة يغيب عن عزاء والده

ولم يتمكن حمزة نمرة من حضور مراسم تشيع جثمان والده والعزاء، بسبب تواجده خارج مصر، وخضوعه للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ننعى وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بفيروس كورونا».

ويستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك يوم 20 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية من بينها «فاضي شوية» التي حققت نجاحا كبيرا ووصلت نسب الاستماع إلى تطبيق «أنغامي» أكثر من 14 مليون مرة.