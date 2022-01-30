نضال الشافعي بطل «البحث عن فتيحة» الحكاية الثالثة من مسلسل «حد فاصل»

وقع الاختيار على الفنان نضال الشافعي، ليكون بطل حكاية «البحث عن فتيحة» وهي الحكاية الثالثة من مسلسل «حد فاصل»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل حسبما كشف منتج العمل مصطفى رجائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، معبرا عن سعادته بالتعاون مع نضال الشافعي.

وكشف «رجائي» عن باقي أبطال العمل، موضحا أن منهم أحمد حلاوة وإيمان سلامة، وعدد كبير من الشباب، والعمل من إخراج تامر حمزة .

حكايات مسلسل «حد فاصل»

يذكر أن الحدوتة الأولى من مسلسل «حد فاصل» تحمل اسم «خيال حلمي»، بطولة الفنان إدوارد ومحمد مهران ونانسي صلاح وغفران محمد، والحدوتة الثانية «بنات السباعي» بطولة ريم البارودي ومحمد التاجي، من إخراج تامر حمزة.

آخر أعمال نضال الشافعي

يذكر أن الفنان نضال الشافعي، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «هجم مرتدة»، بجانب أحمد عز وأحمد فؤاد سليم وهشام سليم وهند صبري وماجدة زكي وخالد أنور ومايان السيد، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

أما على صعيد السينما فكان آخر أعمال نضال الشافعي، فيلم «خان تيولا»، بطولة وفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال، من إخراج وسام المدني.