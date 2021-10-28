انفصال نضال الشافعي ودنيا عبد العزيز بمسلسل «ورا كل باب» حكاية 90 يوم

يترقب قطاع كبير من الجمهور، عرض حكاية «90 يوم»، ضمن مسلسل «ورا كل باب» اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، عبر شبكة تليفزيون الحياة، لاسيما وأنها تُعد أول عمل فني يُعرض للفنان نضال الشافعي، عقب تعافيه من الأزمة الصحية الأخيرة.

أزمة لـ ميمي جمال في مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم

وكشف مصدر لـ«الوطن» في تصريح خاص، عن أحداث الحكاية، قائلا: «يحدث خلاف بين زوجين يؤدي إلى الانفصال هما نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز، ويحدث أزمة لأم الزوجة وأخوها وهما ميمي جمال وهشام إسماعيل، ويتدخل أب وأم الزوج لحل هذا الخلاف الذي يجسدهم أحمد حلاوة وعفاف رشاد».

جانب كوميدي في مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم

وأضاف المصدر، أنه يوجد جزء كوميدي ضمن أحداث القصة، وستكون بشكل جديد للجمهور، لأن الشخصيات تُجسد الأدوار بطريقة مختلفة، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية 90 يوم

يذكر أن حكاية «90 يوم» ضمن مسلسل وراء كل باب، المقرر عرضه يوم السبت المُقبل، على شاشة قناة «الحياه»، ويشارك في بطولتها نضال الشافعي، وميمي جمال، ودنيا عبد العزيز، وأحمد رفعت، وعفاف رشاد، وهي من تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

انطلاق تصوير مسلسل ورا كل باب حكاية سكر مر

وفي سياق متصل، انطلق تصوير الحدوتة الأخيرة من مسلسل «وراء كل باب» التي تحمل عنوان «سكر مر»، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام، أمس الأربعاء، وهي من بطولة منة فضالي، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، وأحمد حلاوة.

انتهاء عرض حكاية لحظة ضعف لـ خالد سرحان ورشا مهدي

يذكر أن قناه «الحياة» عرضت مؤخرًا حكاية «لحظة ضعف»، من بطولة خالد سرحان، الذي يلعب دور البطولة مع رشا مهدي، ومن إخراج منال الصيفي، حيث تجسد رشا شخصية ربة منزل تحمي أولادها طول الوقت، ولكن مع تصاعد الأحداث، يتجه زوجها إلى الإدمان فتتغير حياتها إلى الأسوأ.

كما عرضت قناة «الحياة»، حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو رية، فيدرا، وهايدي رفعت، وشهدت الحكاية التجربة الثانية لـ هشام إسماعيل في التأليف، وإخراج خالد أمين.