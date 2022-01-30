الإعلامية دعاء عامر تعلن إصابتها بأوميكرون: «المسحة إيجابية.. ادعولي»

أعلنت الاعلامية دعاء عامر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، بعدما أجرت مسحة أمس، وجاءت المنيجة إيجابية، وبدأت العزل المنزلي.

دعاء عامر تطلب الدعاء لها

وكتبت دعاء عامر، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «ادعولي ولكل مريض بالشفاء، عندي دور أوميكرون، الحمد لله على كل حال».

دعاء عامر تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكشفت الإعلامية دعاء عامر، أمس، عن ظهور بعض الأعراض، وكتبت: «أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد من إمبارح، شوية أبقى بردانة برعشة وشوية أبقى حرانة».

وتابعت: «خايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، اللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه؟ وادعولي ولكل مريض بالشفاء التام».

دعاء عامر: حاسة بنفس الأعراض والرشح زاد

وأضافت دعاء عامر، في منشورها أمس: «أنا النهارده حاسة بنفس الأعراض، زوري والشرقة والرشح زاد ودوخة وشوية أبرد وشوية أتحر، عملت تحليل كورونا المسحة هتظهر بكرة، وربنا يلطف في كل الأحوال الحمدلله وشكرا لكل اللي سأل عليا ودعولي».