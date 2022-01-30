تشييع جثمان الصحفي عبدالحكيم الأسواني.. ودفنه في مقابر «6 أكتوبر»

شُيّعت اليوم جنازة الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، من مسجد صلاح الدين، في منطقة المنيل بالقاهرة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الذين حرصوا على المشاركة في توديعه إلى مثواه الأخير.

تشييع جثمان عبد الحكيم الأسواني

وشارك عدد من الصحفيين والإعلاميين ونواب البرلمان في تشييع جنازة الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني قبل أن يواري جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وتوفي «الأسواني»، اليوم، إثر تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، ويعد رحيله سابع حالة وفاة في الأسرة الصحفية خلال يناير 2022، حيث سبقه وفاة الصحفيين ياسر رزق، وزينب منتصر، وسامي متولي، وإبراهيم حجازي، ومحمد فودة، ووائل الإبراشي.

وكان «الأسواني» خضع للعلاج الفترة الأخيرة عدة مرات، بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية شديدة، بحسب أسرته وزملائه.

مسيرة الأسواني المهنية

وتخرج الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني ابن مدينة أسوان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1986، وهي الدفعة التي تخرج فيها أيضا عدد كبير من الكتاب والإعلاميين الذين ذاع صيتهم في مهنة الصحافة والإعلام.

وتولى «الأسواني» منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم، وأشرف لسنوات على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة ومشرفا على القسم السياسي بها.

ونعى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، ونشروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف إنسانية ومهنية جمعتهم بالراحل.