اتهام عامل بهتك عرض طفل من ذوي الهمم.. «عشرة جنيه» أوقعته في الفخ

«عشرة جنيه»، المصيدة التي جذب بها المتهم ضحاياه، ففي أحد الأيام استدرج عامل، طفلاً أثناء سيره بالطريق العام، بمنطقة منشأة ناصر، استغل حداثة سنه وكونه من «ذوي الهمم»، العامل خطف بالتحيل المجنى عليه «ع. أ» بأن اصطحبه حال سيره بالطريق العام، بحجة إعطائه نقودا حتى تمكن من استدارجه لمنطقة جبلية خالية من الأشخاص، حاجبا إياه عن أهله وذويه، وهتك عرض المجني عليه بغير قوة أو تهديد، مستغلاً آفته العقلية المعدمة لإرادته بأن استدرجه على النحو السابق، وما إن ظفر به حتى هتك عرضه.

عامل مقهى

فوجئ والد الطفل بتغيب نجله المجني عليه الطفل ذوي الهمم عدة مرات بصورة دعته للشك، وبمراقبته تبين وجود مشادة بين عامل والمتهم حول مبلغ مالي وقدره عشرة جنيهات، وبالاطمئنان على نجله تبين وجود آثار اعتداء، وأرجع قصد المتهم من ذلك استدراج نجله لهتك عرضه بالتعدي عليه رغما عنه، مستغلاً أنه من ذوي الهمم.

الطبيب الشرعي

أنه من المتصور أن الاعتداء الخارجي قد لا يترك أثر إصابياً يستدل عليه وأن التراضي أو التحكم في المجنى عليه خاصة إذا كان طفلاً أو محدود الذكاء والعقلية قد يحدث دون أثر إصابي، وهو متصور في حالة المجنى عليه ذو الوعي والإدراك الضعيف وهو ما يتماشى مع ما قدمه والده لبطاقة من وحدة أمراض التخاطب مستشفيات جامعة عين شمس صادرة للمجنى عليه والذي تأكد بالكشف الطبي الشرعي.

بلاغ المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن تحرياته السرية دلته على صحة ما أبلغ به والد المجنى عليه من قيام المتهم باستدراج المجنى عليه لمنطقة جبلية للاعتداء عليه، مستغلاً كونه من ذوي الهمم.