السجن المؤبد لصاحب محل منظفات هتك عرض طفلة بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة صاحب محل منظفات بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف بالتحيل وهتك عرض طفلة في منطقة المرج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

خطف بالتحيل وهتك عرض

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية التي حملت 17574 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهم «عبد العال. م»47 عامًا، صاحب محل منظفات، خطف بالتحيل الطفلة «م.ن» بأن تقابل معها حال سيرها بالطريق العام وأوهمها بإعطائها ملابس جديدة تناسبها فأجابته لطلبه فاصطحابها لمسنه مباعدًا بينها ذويها، وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة بأنه وعقب اتمامه لجرمه محل الإتهام السابق اشهر في وجهها سلاحاً أبيض، مهددًا إياها وشل مقاومتها وحسر عنها مسلابسها حتى أعرها ولمس جسدها.

استدرج الطفلة وعذبها بدنياً

وحجز بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوئح بالقبض على ذوي الشبهة الطفلة المجنى عليها بأن استدرجها لمكان قصى عن أعين الآخرين وعذبها بدنياً ، وأحرز سلاح أبيض«سكين» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.