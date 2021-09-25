مسار آمن للدراجات ضمن مبادرة «دراجتك صحتك» في القاهرة

خصصت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مسار آمن للدراجات شرق مدينة نصر، كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات، بطول 6 كيلو مترات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب وللرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتحا خلال الأسبوع الماضي مسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك»، بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية بمشاركة 500 دراجة عادية و50 دراجة نارية للشباب.

دعم الرياضة

و أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها، وفي إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة فرض هيبة القانون والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وعودة الانضباط لشوارع الأحياء، قام اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، باستكمال أعمال الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار رقم 40 بشارع محمد فريد بأرض الجنينة، وفي حي الزيتون تم رفع السيارات المتهالكه التي تشغل الطرق حيث تم رفع سيارتين بشارع «وابور المياه»، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة، وجاري رفع السيارات المتهالكة تباعأ من كل شوارع الحي.

محافظ القاهرة يتابع أعمال الموجة 18

من ناحية أخرى، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهود أحياء العاصمة في الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف، في ظل حرص الدولة على إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، حيث شهد حي حلوان حملة كبرى استهدف تنفيذ 5 قرارات إزالة بمنطقة حلوان البلد، وتم تحرير محضرا إداريا بقسم شرطة حلوان رقم 11959 لسنة 2021 إداري حلوان، كما شهد حي حدائق القبة إيقاف أعمال تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء بعدد من الأحياء.