تأجيل محاكمة أب وأبنائه الثلاثة بتهمة هتك عرض ابنته بالفيوم لـ1 فبراير

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة أب وأبنائه الثلاثة، في اتهامهم بهتك عرض ابنة الأول وشقيقة الآخرين، إلى دور الانعقاد الأول من فبراير المُقبل، في القضية رقم 18246 جنايات مركز الفيوم لسنة 2021 والمقيدة برقم 1235 كلي الفيوم، لحين حضور المجني عليها وسماع أقوالها.

هتك عرض طفلة على يد والدها

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 يوليو الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من ربة منزل بقيام زوجها وأبنائه الثلاثة بهتك عرض طفلتها.

هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد

وقالت الطفلة «رحمة.ك.ر.م»، 17 سنة، إنّها تعرضت إلى هتك عرضها بالقوة والتهديد، من والدها وأشقائها الثلاثة، واتهمت والدها «كارم.ر.م»، 51 سنة، وأشقاءها عبد الرحمن، 21 سنة، ومصطفى، 23 سنة، وإسلام، 26 سنة، بحسر ملابسها عنها وملامسة موضع عفتها.

ضبط متهم وفرار الآخرين

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين الأربعة، حيث تم ضبط المتهم الثالث، فيما فر الباقون هاربين، ولم يتم ضبطهم حتى الآن.

اتهامات النيابة العامة للمتهمين

واتهمت النيابة العامة المتهمين بقيامهم بهتك عرض الطفلة التي لم تبلغ 18 عاماً وقت ارتكابهم الواقعة، بالقوة والتهديد، بأن خانوا ما ائتمنوا عليه كونهم من أصولها، والمتولين تربيتها وملاحظتها، وانصرفت أعينهم عن حفظها إلى كشف عوراتها، وملامستها بأن حسروا عنها ملابسها، وأمسكوا بمواضع عفتها على النحو المبين بالأوراق.

إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات

وأضافت النيابة أنّ المتهمين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادتين 267، و268 من قانون العقوبات والمادتين 2، 16 أ مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لذلك تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم مع استمرار حبس المتهم الثالث احتياطياً.

وبإحالة القضية إلى الجنايات، قررت تأجيل المحاكمة لحين سماع أقوال المجني عليها.