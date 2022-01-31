برج الثور حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الخروج عن السيطرة أحد أبرز عيوب مولود برج الثور، لذا يخسر الكثير ممن حوله، ويغير من نفسه لتجنب الوقوع في مشكلات في المستقبل، كما أنه من المعروف أن هذا البرج في الفترة من 21 أبريل وحتى 21 مايو، لديهم قدرتهم العالية على أداء عملهم وإنجازه، وهو أمر عليهم أن يستغلوه جيدا خلال اليوم الاثنين.

برج الثور حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج الفلكية على الصعيد المهني

وتقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، لأصحاب برج الثور أن حظك اليوم الاثنين، يخبرك بأن القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة، حتى لا تخسر ما تقوم به ولكي تحافظ على وضعك المهني، وعليه أن يستغل أنصاف الفرص عندما تأتي ليحققوا ما يريدونه ويطحون إليه.

توقعات الأبراج الفلكية على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، عزيزي مولود برج الثور، فإن حظك اليوم الاثنين، ينصحك بأن تحذر كون الوضع الفلكي قد يخلق اليوم، بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور، فلا يجب التعجل في أمورك العاطفية.

كما نصح الفلك صاحب برج الثور بأن يكن صبورا، حتى لا يخسر الشريك أو الحبيب خلال ذلك اليوم، فيجب مراقبة ما يحدث من حولك لانتهاز الفرص التي قد تتاح إليك.

العائلة والأصدقاء في حياة برج الثور

ويعرف عن مولود برج الثور على مستوى العائلة والأصدقاء أنه شخص لديه تعلق كبير بأصدقائه ويتذكر جميع الأحداث المهمة في حياتهم دائما كأعياد الميلاد وغيرها، ورغم ذلك لايسمح صاحب هذا البرج لأي شخص بالانضمام إلى دائرة أصدقائه بسهولة فهو يختارها بعناية شديدة.

أما على المستوى العائلي، فيهتم صاحب برج الثور بأمورة العائلية، ويصغى لها بشكل كبير، فهو يحترم الروتين العائلي والعادات والمناسبات العائلية ويتواجد بها أغلب الأوقات، كما أنه يستمتع باستضافة التجمعات العائلية في منزله وقد يدعو أصدقائه إليها في بعض الأحيان.

وفي حال الزواج يمتاز صاحب هذا البرج بحبه لأطفاله، ورغبته في قضاء الكثير من الوقت معهم، وهذا ما يسعد الشريك.