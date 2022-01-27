برج الثور حظك اليوم الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتفق مولود برج الثور مع مواليد الأبراج الترابية والمائية مثل الجدي والسرطان والحوت، وعلى الجانب الآخر يتنافر مع الأبراج الهوائية والنارية مثل مواليد برج الجوزاء ومواليد برج الحمل، وتمتد فترة برج الحمل من 21 أبريل حتى 20 مايو.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مولود برج الثور وفقا لحظك اليوم الخميس 27 يناير على الصعيد المهني، على تنظيم أعمالك، فقد تتسبب أفعالك الغير مدروسة في فقدان أشياء هامة، لذا عليك أن تعتني بإدارة أموالك بشكل جيد، حتى لا تتعرض لخسارة كبيرا خاصة أن القمر في منزل المدخرات.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يبدو أن حظك اليوم لمولود برج الثور الخميس الموافق 27 يناير على الصعيد العاطفي، يساعدك على تحقيق مزيد من الاقتراب من الأحباب، عليك أن تستغل ذلك وتمحي أي خلاف مع الأهل والأصدقاء لكي تكون على علاقة جيدة معهم، وتبتعد عن المشكلات التي تعرضك لخسارة أشخاص مهمة في حياتك، حيث أن المريخ في منزل الحظ مما يبشر بما هو خير.

مميزات وعيوب مولود برج الثور

يتميز مولود برج الثور بشخصيته القوية، فمع القوة والصمود الذي يتسم به لديه أيضا صبرطويل وهمة عالية، فهو نادرا ما يصاب باليأس أو الإحباط، فمهما كانت الصعاب التي تواجهة في حياته لتحقيق ما يريد، تغلب همته وإصراره على الصعاب ويصل لكل ما يريد.

وبجانب الصبر والقهمة العالية يتسم أيضا مولود برج الثور بالاجتهاد الكبير والسعي فهو يتقن عمله بدرجة كبيرة ويدقق في كل التفاصيل لكي يحقق أهدافه، مما يجعله دائما في أعلى المناصب بحياته المهنية ويحبه المدراء دائما ويثقوال بقدراته.

ورغم حبه الشديد للعمل فهو أيضا يحب الترفيه والراحة في أوقات إجازته ويفضل دائما أن يقضي أوقات العطلة في أماكن طبيعية بها شجر ومناظر خلابة، كما أنه يتسم بالرزانة مما يجعل أصدقائه يأخذوا رأيه في أغلب المواقف فهو بمثابة صوت العقل لهم.

وعلى الجانب الآخر يتسم مولود برج الثور بعدد من العيوب أبرزها العند فهو يعند في أصغر التفاصيل ويحب أن ينفذ رأيه فقط، كما أن لديه حب امتلاك فهو يحب أن يكون محط اهتمام الجميع طول الوقت، ويركز على المظاهر بشكل كبير ويعطيها أهمية كبيرة لدرجة قد تجعلاه ينسى الجوهر والأصل في مختلف نواحي الحياة، وذلك يجعله يحكم على الناس بئكل خاطئ.

كما أنه يغفل الاهتمام بالمشاعر فأهم شئ أن ينفذ طلباته، مما يجعله ينسى أن يهتم بمشاعر الغير وذلك كله نتيجة سيطرة العند عليه فعندما يريد مولود بج الثور شئ لا يتنازل عنه.

مشاهير برج الثور

وأبرز مشاهير برج الثور عاصي الرحباني، الذي ولد يوم 4 مايو، والمذيع المشهور جورج قرداحي الذي ولد في 1 مايو، وأيضا المغنية اللبنانية الشمهورة نانسي عجرم التي ولدت يوم 16 مايو وقدمت العديد من الأغاني التي حققت نجاح كبير في العالم العربي أبرزها اها ونص، احساس كبير، ياطبطب وادلع، يابنات، في حاجات تتحس، ماشي حدى، شخبط شخابيط، يا سلام، شاطر شاطر وغيرها.