برج الثور حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مواليد برج الثور من يوم 21 شهر أبريل حتى 20 شهر مايو، وهو ترتيبه الثاني بين الأبراج الفلكية، وهو ينتمى لفصيلة الأبراج الترابية، ويتميز مولود برج الثور أنه شخصية صلبة عنيدة، ورغم ذلك هو لا يميل إلى المخاطرة في مختلف شئون الحياة، ويحب أن يستمتع بالأشياء بمفرده على عكس تواجده في التجمعات الكبيرة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد أنه ينظرك الأفضل في حظك اليوم، حيث إن القمر في منزل الحظ مما يجعلك تجني كثير من المال وتدخل في أعمال مهمة بحياتك المهنية.

وبحسب توقعات الأبراج الفلكية فإن اليوم هو من أفضل الأيام لمواليد برج الثور من ناحية المال والأعمال، مدعومين بالمكان المتميز الذي يتواجد فيه القمر حاليا، عليك أن تكون مستعدًا لاستقبال أخبارًا سارة تتعلق بتحقيق إنجازات على المستوى المهني، أو تحصيل بعض الأموال التي طالما أردت الحصول عليها، أو ربما انفراجه غير متوقعة في أزمة مالية أو مهنية كنت تمر بها وكانت تؤرق يومك وتشغل تفكيرك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك للمشاركة والتعاطف، إذ إن حظك اليوم على الصعيد العاطفي، يحثك على المشاركة والتعاطف وعليك أن تتقاسم الأفراح والآلام مع من تحب من أحبائك وأصدقائك.

الوقت مناسب لمواليد برج الثور وفقا لـ حظك اليوم على الصعيد العاطفي أن يظهروا ما يتميزون به من مشاعر المشاركة والتعاطف وحب الآخرين، وتتوقع خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد أن الفلك يدفع مواليد هذا البرج اليوم لمزيد من مشاعر المشاركة والتعاطف وحتى تقاسم الأفراح أو الآلام مع الأشخاص القريبين منك سواء كانوا من الأهل أو الأصدقاء أو حتى شريك حياتك.

مواصفات برج الثور

مولود برج الثور يكره المغامرات والتشويق، كما أنه متفاني في عمله ويمتلك تفكير منطقي فهو غالبا ما يلجأ لطلب النصيحة من الغير، وهو يحب الحفاظ على علاقته مع المقربين منه ويكره أن يخسر أحد، كما أنه لديه قوة ملاحظة كبيرة في حياته، ولديه مهارات فهم مما يجعله شخصية قيادية رائعة.

ويتسم بالطيبة الشديدة ويحب رعاية المقربين منه ومعاملتهم بلطف شديد، ومن أبرز مميزاته الصبر فهو يصبر على كل من حوله ويصبر على الأذى كما أنه لا يخشى الانتظار لتحقيق ما يتمنى.

من المعروف عن مواليد برج الثور أنهم أشخاص يميلون إلى الإحساس بمشاعر الآخرين، لكن عليهم في هذا اليوم أن يبذلوا جهدا مضاعفا في مشاركة الآخرين لمشاعرهم ومواساتهم في حال حدوث ما يحزنهم.