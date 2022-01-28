برج الثور حظك اليوم الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم أفكارك

مولود برج الثور يتسم بهمته العالية، والقدرة على تحدى الصعاب، فهو من الصعب إحباطه، لذا يتمكن من تحقيق أعلى النتئاح في حياته العملية، وهو يثابر طويلا لكي يصل لأعلى المناصب في عمله، وهو برج ترابي من 20 أبريل حتى 20 مايو.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل، عليك استغلال ذلك للوصول لأهدافك.

ووفق حظك اليوم على الصعيد المهني يعدك القمر بالصعود، لذا عليك التركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم بأن تختلق وقت مناسب لتقريب وجهات النظر مع الأحباء، حيث أن المريخ في منزل الحظ، وهذا من شأنه أن يجعل علاقتك جيدة مع كل أحبائك.

وهذه فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر وخلق فرص ناجحة لعودة العلاقات مع من انقطعت علاقتك معهم بسبب المشكلات وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمولود برج الثور.

مواصفات برج الثور

ومن أبرز مميزات برج الثور الشخصية القوية والدقة في تنفيذ الأعمال وهو يحب العيش برفاهية وترف، وعلى الجانب الآخر فهو يستمتع بالمناظر الخلابة، وهو شخص متعاون مع كل من حوله ومحبوب من المحيطين به، كما أنه يتسم باللباقة والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم، حيث أنهم غالبا ما يتمكنوا من جعل الغير ينفذوا ما يريدوا.

كما يتسم مولود برج الثور أنه هادئ الطباع فهو يكره الضوضاء والإزعاج أو الصياح، حتى المشكلات يعمل على حلها بكل هدوء فهو صدق المشاعر، كما أنه يتسم بالرومانسية ويتمكن من إسعاد شريك حياته من خلال التصرفات التي يقوم بها، إلى جانب الكلام المعسول أغلب الوقت.