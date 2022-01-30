التنمية المحلية عن تطوير ميادين المحافظات: «هنرجع الشيء لأصله»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إعلان الوزارة عن تنظيم مسابقة لتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات يتم بشراكة استراتيجية بين كافة المحافظات بهدف إضفاء الطابع الحضاري والتاريخي لكل ميدان لإنجاز الهوية البصرية، «بنرجع الشيء لأصله وبنعمل ده بشراكة استراتيجية مع المجلس القومي للتنسيق الحضاري بهدف تطوير الميادين العامة على مستوى الجمهورية».

«قاسم»: ترشيح 41 ميدانا على مستوى الجمهورية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة قد بدأت بالفعل في العمل على إنجاز ذلك وتم ترشيح 41 ميدانا على مستوى الـ27 محافظة، وسيتم الإعلان عن الطرح الأول بالمرحلة الأولى بـ27 ميدان فقط.

وفند: «أسس التعامل هيكون عن طريق نسق معماري مميز والتعامل مع الفراغات العمرانية الموجودة بالميادين كالحدائق والشوارع والأرصفة والألوان المستخدمة والإنارة، عبر مراعاة طبيعة كل محافظة في ضوء الخطة الاستثمارية للوزارة اللي تضمنت تخصيص 19.8 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات».

«قاسم»: التطوير سيكون متماشيا مع الهوية البصرية

وأوضح أن التطوير سيكون شاملا ملبيا للهوية البصرية للميادين والمحافظة ككل، كما سيكون كاملا من كافة النواحي سواء الجزء المتعلق بتنسيق خطوط التنظيم المؤدية لتلك الميادين أو رفع كفاءة من حيث التشجير وطلاء المباني الموجودة في الميادين ومسارات المشاة والحفاظ على كل تلك الرؤية البصرية اللي بتتميز بيه كل محافظة.

وتابع: «فيه مسابقات على مستوى الجامعات والكليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية الموجودة في محافظات الجمهورية وكلهم اشتغلوا على ده خلال الفترة الماضية، وده بيتم عبر التنسيق مع المجلس القومي للتنسيق الحضاري حتى يتم مراعاة كافة المعايير».