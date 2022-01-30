«bmw» تعلن إيقاف إنتاج طرازها الهاتشباك الكهربائي i3.. يوليو المقبل

أعلنت شركة bmw الألمانية، بشكل رسمي، توقف إنتاج طرازها الكهربائي الهاتشباك i3 في يوليو المقبل من العام الجاري، بعد أن كان من المفترض أن تتوقف في 2024.

وكانت قدمت شركة bmw الألمانية العريقة، الطراز الكهربائي الهاتشباك i3، في 2013 والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال هذه الفترة وحتى الآن، وصنفت أنها من أفضل السيارات الكهربائية في عام 2019 تقريباً.

ومع ذلك كانت أعلنت شركة bmw منذ فترة طويلة أنها ستوقف إنتاج i3 الكهربائية بالكامل في عام 2024، وفي عام 2020 احتفلت الشركة بصنع 250 ألف سيارة كهربائية من i3.

انخفاض مبيعات الطراز

ولم تصرح شركة bmw بشكل رسمي عن سبب التوقف المبكر للسيارة الكهربائية، ولكن من المتوقع أنها أوقفت الإنتاج مبكراً بسبب أن مبيعات bmw i3 بدأت تنخفض عن السابق.

سبب توقف الإنتاج

ولكنها قالت في بيان رسمي، إن التوقف كان سيحدث وذلك بسبب أن المشترين المحتملين للسيارات الكهربائية يبحثون عن السيارات الأكثر رحابة والمساحات الأكبر من i3.

يُذكر أن شركة bmw كانت قد أعلنت في العام الماضي عن أنها ستطلق 4 سيارات كهربائية بالكامل خلال العامين القادمين، حيث تعمل الشركة الألمانية على تسريع تحولها إلى السيارات الكهربائية.

وتوقعت الشركة الألمانية ارتفاع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في عام 2025 وتسليم حوالي 2 مليون سيارة كهربائية خلال تلك الفترة، بحصة لا تقل عن 25% من إجمالي مبيعاتها.

مبيعات bmw في عام 2021

في عام 2021 تفوقت شركة bmw الألمانية العريقة على شركة مرسيدس بنز الألمانية في المبيعات بعد سيطرة مرسيدس على تاج المبيعات لمدة 5 سنوات متتالية.

حيث أعلنت شركة bmw عن مبيعات تخطت حاجز الـ2.2 مليون سيارة خلال العام الماضي 2021 بالرغم من أن المبيعات كانت في هذا العام ضعيفة نوعا ما بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.