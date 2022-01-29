هدوء يخيم على سوق زيوت السيارات.. والشركات المنتجة: لا زيادة

شهدت أسعار زيوت السيارات، في محطات البنزين والأسواق استقرارًا دون أي تغيير فيها خلال الفترة الماضية، حيث إنه منذ الشهور الأخيرة للعام الماضي 2021 وبدء العام الحالي 2022 لم تعلن شركات البترول العاملة في إنتاج زيوت السيارات عن أسعار جديدة لها، ليستمر بذلك استقرار سوق الزيوت في مصر دون تغيير.

ارتفاع الأسعار أكثر من 15%

وأدت استقرار أسعار زيوت السيارات خلال الفترة الماضية إلى هدوء السوق المصرية، خاصة وأن الأسعار ظلت كما هي بعد أن شهد العام الماضي العديد في التحركات السعرية له.

خلال العام الماضي شهدت أسعار زيوت السيارات تحركات سعرية كثيرة جدا أدت إلى ارتفاع الأسعار عدة مرات، ما جعل الأسعار ترتفع لأكثر من 15% وفق المنشورات الخاصة بأسعار الزيوت التي تصدرها شركات التصنيع للموزعين.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على أسعار الزيوت، خاصة وأن هناك مواد أساسية للتصنيع يتم استيرادها من الخارج، خاصة وأن ارتفاع أسعار البترول ترتب عليه ارتفاع بعض المشتقات النفطية، خصوصًا المواد التي تدخل في الصناعات الأساسية والمكونة لزيوت السيارات.

ارتفاع أسعار النفط العالمية ومشتقاتها أثرت على أسعار الزيوت

وكشف مصدر مسؤول في إحدى شركات تصنيع زيوت السيارات، لـ«الوطن»، أن أسعار الزيوت في الخارج تستجيب بشكل أسرع للتغيرات في أسعار المواد الخام، بخلاف ما يحدث على مستوى السوق المحلية، حيث يتم أيضا فرض عليه دعم، حيث إن ارتفاع أسعار الزيت الأساس والمكونات الأساسية المستخدمة في تصنيع زيوت المحركات.

وجاءت ارتفاعات الأسعار للزيوت الخام في العام الماضي بسبب الأسعار العالمية، وهو ما أدى إلى جعل عدد كبير من الموزعين والأشخاص يلجأون لتخزين عدد كبير من عبوات الزيوت للاستفادة من هامش الربح بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار.