هجوم على محمد شاهين بعد ظهوره عاري الصدر.. والمطرب يرد: مفيش حاجة غلط

لاقى المطرب محمد شاهين هجوما شديدا من جمهوره بعد نشره صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر فيها عاري الصدر.

وعلق شاهين على الصورة قائلا: «اعتمد على الله وتوكل ولا تنتظر شيئا من أحد».

ليقابل شاهين موجة من انتقادات الجمهور خلال التعليقات جاءت كالتالي:

«مش استايلك أصلا ولا أخلاقك ولا الناس عرفتك كدة ولا حبتك كدة واسمع كلام مينا ونصيحته ليك»، وقال آخر «مش لايق، صوتك بس هو طريق شهرتك وهو يكفي، مش لازم تقلع عشان تتشهر»، وعلق آخر «مش إنت ده مش أي موضة أو ستايل يناسبك انت حاجة تانية سيب الكلام ده لعديمي الموهبة اللي بيعتمدوا على حاجات تانية».

وأضاف آخر «محمد الأخلاق والاحترام، مش ده شاهين اللي نعرفه وبعدين البس حاجة الجو عندك في مصر برد، عيب إنت في حتة تانية لوحدك والناس كلها بتحبك فبلاش تعمل كده تحياتي أخوك ربنا يوفقك ويصلحلك حالك يا رب».

وجاء تعليق آخر «يا شاهين إنت إنسان محترم وابن ناس جدا عشان كدا في ناس مش معاك ف الاستيل ده بس ده طبعا ميمنعشي انت عالمي وبحبك جدا على المستوى الشخصي بجد».

وقال آخر «لازم تبقى فاهم إن الأسر المصرية بتتفرج على الصور وإحنا مجتمع شرقي فكده غلط وعيب يا محمد يعني انت لو ماشي في الشارع هتمشي كده».

ليعود شاهين ويرد على التعليقات قائلا: «يا جماعة هو بجد في إيه؟، أنا مش بتصور صورة لا سمح الله فيها حاجة غلط ولا بقلد حد، ده تغيير في الاستايل مش أكتر ولا أقل، أنا بكبر بيكم وبمحبتكم ليا».

خلاف محمد شاهين وحمو بيكا

يذكر أن الوسط الفني شهد منذ أشهر قليلة، خلافا بين المطرب محمد شاهين ومغني المهرجانات حمو بيكا، بسبب طرح «بيكا» أغنية جمعته بـ«شاهين» دون علم الأخير، وبخلاف اتفاقهما سويا.