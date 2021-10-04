محمد صبحي يُعيد إلهام شاهين للمسرح من جديد: مُحاربة وقوية

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي، اليوم، عودة إلهام شاهين إلى المسرح من جديد، بعد غياب طويل دام أكثر من 20 عامًا منذ ظهورها مع الفنان الراحل سمير غانم، بمسرحية بهلول في إسطنبول.

محمد صبحي: إلهام شاهين محاربة

وقال محمد صبحي، لـ «الوطن»، إن إلهام شاهين هي الفنانة الوحيدة من جيلها التي كان لديها قدرة وجرأة للعودة من جديد إلى المسرح، مؤكدًا أنها محاربة وقوية ولها تاريخ طويل مع الفن.

ورفض «صبحي»، الحديث باستفاضة عن العمل، قائلا: «لم أعتد الحديث عن عمل لا يزال فى طي النشأة، ولكن سعيد بعودة إلهام شاهين للمسرح من جديد».

محمد صبحي يقدم نجوم الضهر عبر مسرح سنبل

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الضهر في مسرح مدينة سنبل أمس، وسط حضور عدد من الإعلاميين وصناع المسرح المصري.

وتعد المسرحية أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة، وظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي.

ويتناول «صبحي»، خلال العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

أبطال مسرحية نجوم الضهر

والمسرحية من تأليف وإخراج محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته «استوديو الممثل» وهم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.