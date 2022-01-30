وزارة التضامن: إنشاء إدارة مختصة بالتحول الرقمي في المحافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن آليات تطبيق الحوكمة المؤسسية، تتمثل في تشجيع الشفافية بين الجميع، وسهولة الحصول على البيانات والمعلومات بين الجميع، والأخذ بسياسة الإفصاح وإتاحة المعلومات، إلى جانب العمل على حل المشكلات والصعوبات، وكذلك التحديات بشفافية، وتشغيل نظام المراسلات والوثائق بالشفافية التامة، ونشر التقارير العامة، والقرارات، والوثائق، بطريقة تضمن وصولها لجميع ذوي العلاقة بسهولة توافر نظام «داخلي، خارجي»، للإعلام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بشفافية تامة.

وأوضحت أنه يجرِ تفعيل سبل المحاسبة، من خلال نشر مفهوم المحاسبة «الثواب والعقاب» عن الأعمال، نتيجة الفحص والمساءلة، وتطبيق آليات قانونية وإدارية وأخلاقية محددة للثواب والعقاب على كل الموظفين دون أي تمييز.

العمل على التحول الرقمى من خلال وضع هدف استراتيجي

أشارت الوزارة في تقرير لها بعنوان «حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي»، أنه يجري العمل على التحول الرقمي، من خلال وضع هدف استراتيجي واضح، ليكون داعم ومعزز للتحول الرقمي، في تنفيذ أنشطتها وخدماتها، وإنشاء إدارة مختصة بالتحول الرقمي بالمديريات بالمحافظات.

وضع آليات محددة للمساءلة على جميع الموظفين دون تمييز

لفتت التضامن، إلى أنه يجري تفعيل آليات المساءلة، من خلال نشر مفهومه، عقب تنقيذ أعمالهم، والمسؤوليات المكلفين بها، ووضع آليات محددة لها، على جميع الموظفين دون أدنى تمييز وضع استراتيجية عمل، وخطط تنفيدية لمبدأ المساءلة على كل الموظفين بها، التعاون مع جهة خارجية رقابية لتطبيق مبدأ المساءلة الخارجية على الموظفين بها.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن كل الفئات المستفيدة

شددت الوزارة في تقريرها، على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأطراف والفئات المستفيدة من خدماتها، وتنفيذ سياسة ومنهجية محددة، لتقديم كل الخدمات المتميزة، إلى الفئات في ضوء احتياجاتهم المختلفة، إلى جانب تدريب الموظفين على تقديم الخدمات المتميزة، وتوافر خدمة عمل لاستثمار آراء كل الأطراف المستفيدة من خدمات الوزارة.