«المصري لتنمية الصادرات»: 3.6 مليار جنيه حجم محفظة التجزئة بنهاية 2021

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن الصادرات المصرية تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد، من خلال توفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات دول الخارج وأيضًا متطلبات الدولة، خاصة وأنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق اكتفاء ذاتي من جميع السلع، كما أن البنك يُقدم خدمات التجزئة المصرفية مع بداية أزمة كورونا.

3.6 مليار جنيه حجم محفظة التجزئة بنهاية 2021

وأضافت «سلطان»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يعرض على قناة «Extra news»، أن حجم محفظة التجزئة بنهاية 2021 يقدر بـ3.6 مليار جنيه، والبنك يستهدف مضاعفة هذا المبلغ مع نهاية 2022، إذ يوجد لدى البنك فريقا رائعا يعمل في ظروف صعبة من أجل تحقيق المستهدفات المطلوبة، ولديه كافة الخدمات الموجودة في السوق المصري بداية من كارت ميزة، حتى القروض الشخصية أو قرض السيارة، كما تقدم العديد من الخدمات غير الموجودة مثل التأمين.

إطلاق محفظة إلكترونية في البنك

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن نسبة من لديه حسابات داخل الجهاز المصرفي في مصر يقدر بـ35%، والتوقعات تشير إلى ارتفاع هذه النسبة بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، متابعة: «لسه في 65% من المجتمع مالوش حسابات بنكية»، مؤكدة أن البنك عمل على تقوية البنية التحتية، لكي يستوعب كما ما هو حديث، وجرى إطلاق محفظة إلكترونية في البنك بشكل ممتاز، لكي يستطيع العميل أن يستخدمها في الاستخدامات اليومية سواء دفع الكهرباء أو المياه أو الغاز أو اشتراك النادي.