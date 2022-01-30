البنك المصري لتنمية الصادرات: خدمة الكول سنتر ستكون بـ«الفيديو»

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن الكول سنتر الخاص بالبنك، سيكون فيديو، لكي تكون التجربة محاكاة لزيارة العميل إلى البنك، «العميل يستطيع أن يسأل على أي معلومة، ويرد موظف البنك عليه بشكل فوري، من خلال الكول سنتر الفيديو»، موضحة في الوقت ذاته، أن البنك جاهز لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، فور اعتماد هذا التوقيع من البنك المركزي، وبذلك يستطيع العميل إعداد التوقيع من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك.

البنك المصري لتنمية الصادرات يسعى لتحويل كافة خدماته لميكنة كاملة

أضافت «سلطان»، خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أن البنك المصري لتنمية الصادرات، يسعى لتحويل كل خدماته لميكنة كاملة، وهذا الأمر تحقق في بعض الخدمات، ويسعى البنك لتقديم كل خدماته من خلال «إنترنت بنك» خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن البنك يسعى لدعم ريادة الأعمال، وتمكين المجتمع بكل شرائح من رجل وامرأة، مشيرة إلى أن البنك يهتم بكل شرائح المجتمع، من خلال السعي للتحول للشمول المالي.

البنك يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم خدمات مبتكرة

أوضحت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك اهتم بالمصدر المصري، وكان لوجو البنك عبارة عن «مركب الفراعنة»، وجرى تطوير اللوجو، لكي يواكب العصر دون التخلي عن الأصالة، والجمع بين الماضي والحاضر، لكي نتماشى مع التطوير الطبيعي في الوقت الحاضر، مؤكدة أن البنك يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم خدمات مبتكرة، تحمل حلولا مرنة لجميع العملاء، كما أن تطوير العنصر البشري مستمر، وكان له دور كبير في تحقيق مستهدفات البنك خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن البنك يسعى للتطور والتكنولوجيا، وتقديم خدمات مبتكرة لخدمة جميع شرائح المجتمع المصري، من خلال تقديم خدمات أفضل، وأكثر تميزًا، ومن أحد المحاور الاستراتيجية القديمة للبنك كانت قائمة على التطوير التكنولوجي، وتغير الثقافة والصورة الذهنية للبنك المصري لتنمية الصادرات في السوق، ولذلك تم العمل على تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات جديدة للعملاء، وإنشاء إدارات جديدة داخل البنك.