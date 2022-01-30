لميس الحديدي تحتفي بالفوز على المغرب: يا جماعة إحنا فريق كبير

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها الغامرة، بتأهل منتخبنا الوطني إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف، بعد التمديد قائلة: «المنتخب المصري قلب الموازين وفزنا على المغرب في مباراة صعبة وطويلة وتأهلنا إلى المربع الذهبي يوم الخميس المقبل أمام الكاميرون».

إحنا فريق عنده شخصية

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»: «يا جماعة إحنا منتخب كبير، المنتخب الذي يسكن مرماه هدف ولا يرتبك أو يتوتر ويضغط ويتعادل ويفوز ويلعب 120 دقيقة للمباراة الثانية تواليا منتخب كبير وله شخصية».

محمد صلاح ليس أفضل لاعب في العالم فحسب

وتابعت الإعلامية، أن محمد صلاح ليس أفضل لاعب في العالم فحسب، لكنه قائد في الملعب، وأحرز هدفا وصنع الآخر لـ محمود حسن تريزيجيه، مشيرةً إلى أن الأخير عاد بقوة بعد شفائه من إصابة القطع في الرباط الصليبي: «ورغم مشكلات كثيرة في التحكيم، اللاعيبة كانت قمصانها بتتقطع، ومشكلات في الحر والرطوبة وأرضية الملعب، لكن كل لاعب النهارده كان بطل، وكنت هقول نفس الكلام لو كنا خسرنا، لأننا لعبنا بشكل رائع وبذلنا مجهودا كبيرا».

وأشادت لميس الحديدي بالروح القتالية للاعبي المنتخب الوطني: «هي دي فكرة أن تنتمي للمنتخب المصري وإنك تقطع نفسك عشان تحافظ على هيبة منتخب بلدك، إحنا بعبع أفريقيا، ولما قلت إننا سادة أفريقيا كرويا مكنتش ببالغ، وكل الفرق لما بتنزل بتعملنا 1000 حساب، وشوفنا ده في المغرب وكوت ديفوار، لكن إحنا لازم يبقى عندنا ثقة وقوة وفاهم عندك إيه وفاهم مين اللاعبين اللي معاك وعندك الروح القوية».

وواصلت: «لاعيبة المنتخب مش خايفة على رجليها، الكرة اللي أنقذها أبو جبل زي الكرة اللي أنقذها الشناوي، لاعيبة بتنزل تلتحم وتتصاب وتضرب، والنهارده اتضربنا ضرب رهيب، لكن اللاعيبة مكنتش خايفة عشان بتقاتل باسم مصر، ولأول مرة في تاريخ المنتخب المصري لعبنا بـ17 لاعب».

وأكدت الحديدي ضرورة عدم النظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة مع الفرق الأخرى: «في الكرة، فلننظر للحظة الحالية ولننظر الآن، الآن يكتب التاريخ .. بنشوف لاعبين محترفين وكل اللاعبين يلعبون بقوة، وصلاح قائد في الملعب».