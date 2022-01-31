التضامن: «المستثمرون الخمسة» تنشر الثقافة المالية.. وتستهدف الأطفال من 9 أعوام

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بإطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال تحت مسمى «المستثمرون الخمسة»، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة «برايل» بعنوان «هيا نتعلم بورصة»، إذ ذكرت أن المجتمع في حاجة لنشر الثقافة المالية والتمكين الاقتصادي، وإنما تسعى لتربية أجيال جديدة بالفكر الاستثماري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على «الأولى».

في حاجة لتغيير ثقافة الأجيال القادمة

وأضافت «القباج»، أننا في حاجة لتغيير ثقافة الأجيال المقبلة، لكي تتعلم الادخار والتحرك بناء على دراسة وعلم، إذ نربي أجيالنا المقبلة بفكر إنساني في الوقت نفسه، مقدمة التحية لرئيس البورصة لإطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوى الهمم، موضحة أنها مع الثقافة المالية وتؤمن إيمانا عميقا بذلك، «كما تتمنى تنشئة الأجيال القادمة على الاستثمار وكل المبادئ والقيم، ويكون فكر إنساني استثماري في نفس الوقت».

تخصيص مليون جنيه لشباب برنامج تكافل لغرس فكر استثماري

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تخصيص مليون جنيه لشباب برنامج «تكافل» لغرس فكر استثماري واقتصادي لدخول سوق المال والاقتصاد بجرأة، فكلما تكبر قاعدة المجتمع كان المجتمع أكثر تجانسا وقوة، والاقتصاد المحلي يصب في الاقتصاد الكلي، «السلسلة تستهدف الأطفال من 9 سنوات بشكل قصصي مثل سلسلة ميكي، والبورصة المصرية شهدت نهضة في السنوات الأخيرة على مستوى نشر الوعي والثقافة المالية».

من الممكن إدراجها لطلاب الصف الخامس والسادس

وتابعت: «تحدثت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإدراج السلسلة في المدارس وتحويلها لقصص مصورة تُذاع بالتليفزيون، ومن الممكن إدراجها لطلاب الصف الخامس والسادس لكي يعرفوا ثقافة الاستثمار في البورصة»