مشروعات «الفيوم الجديدة» في 2021: عمارات لمحدودي الدخل وأرضي إسكان اجتماعي

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة بمدينة الفيوم الجديدة في 2021، موضحاً أن مدينة الفيوم الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التي يجرى تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان داخل إقليم محافظة الفيوم، ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي جرى ضخها بالقطاعات المختلفة بالمدينة حتى الآن مليار و632 مليون جنيه.

وأشار الجزار، إلى أنَّه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 69 عمارة لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة الفيوم الجديدة، وتخطيط 84 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للمدينة جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرافق لها، بجانب تسليم 227 قطعة أرض أخرى بامتداد الحي الثالث، مضيفاً أنَّه سيجرى تنفيذ فرع لجامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 184 فدانًا.

الجزار: الانتهاء من 69 عمارة لمحدودي الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين»

من جهته، أضاف المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنَّ موقف تخصيص قطع الأراضي طبقاً لآلية التخصيص الفوري شمل تخصيص مساحة (79002.5م2) قطع أراَضٍ خدمية بقيمة 111 مليونا و700 ألف جنيه بأنشطة سكنية وإدارية ومدارس وبنوك ومخزن، وتخصيص مساحة (32344.43م2) قطع أراضٍ صناعية.وأشار رئيس الجهاز إلى أن الاستثمارات الجارى تنفيذها بالمدينة بمعرفة القطاع الخاص تشمل: كمباوند أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم بمساحة 3.5 فدان، وكمباوند جمعية نقابة التطبقيين بمساحة 3.1 فدان، وهايبر ماركت بمساحة فدانين، وكمباوند استثمارى بالمنطقة الإقليمية بمساحة 9.5 فدان.

ونوه رئيس الجهاز عن أن فرص الاستثمار بالمدينة، بها: نادٍ رياضى بمساحة 27 فدانا، وإتاحة 2020 قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية 616 فدانا " الحي الرابع "، ومنطقة صناعات صغيرة بمساحة 325 فدانا و 390 قطعة أرض، ومنطقة صناعات متوسطة بمساحة 335 فدانا و 112 قطعة أرض معارض ومخازن بمساحة 56 فدانا، ومعهدان عاليان، ومدرسة دولية بمساحة 56 فدانا، ومستشفى دولى بمساحة 22 فدانا، وسوق جملة وهايبر بمساحتي 27 فدانا و 20 فدانا، و4 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل (كمباوند) بمتوسط مساحة 20 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 51 فدانا جارٍ الانتهاء من تنفيذه.

وأكد رئيس الجهاز أن مشروعات المرافق والطرق التي تم وجارٍ تنفيذها تشمل: شبكات المرافق ( مياه - صرف صحي - طرق" فرمة " ) المرحلة الأولى بمنطقة الصناعات الصغيرة بالامتداد الشرقي للمدينة، وشبكات مرافق المرحلة الأولى منطقة الصناعات المتوسطة بالامتداد الشرقي للمدينة، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ورفع كفاءة حارات المرور الخارجية بالطريق الدائري للمدينة، وتنفيذ الطرق" المرحلة الثانية" بمنطقة الامتداد الجنوبى " الـ180 فدانا "، ومرافق (مياه - ري - صرف) وتصميم وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي وخط الطرد وطرق الإسكان الاجتماعي، وشبكات مرافق لمنطقة 48 فدانا شاملة تصميم وتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي وخط الطرد، وتنفيذ خط التغذية بمياه الشرب لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الامتداد شرق الكتلة السكنية للمدينة، وأعمال التغذية الكهربائية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الامتداد الشرقى بالمنطقة الصناعية الثانية، وشبكة كهرباء المرحلة الأولى، والانتهاء من وصلة الطريق الرابط بين عمارات الإسكان الاجتماعى بقرية دمشقين إلى طريق أسيوط الغربي.

وحول الخدمات بالمدينة، أوضح رئيس الجهاز، أن الخدمات التجارية شملت الانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين بالحى الثالث والحي الأول، تشتملان على 25 محلاً تجارياً و 14 وحدة مهنية إدارية، وسويقة بإبنى بيتك بها 4 محال و 38 باكية، ومبنى تجاريا سكنيا يضم 62 محلاً ومبنى آخر تجاريا إداريا يضم 114محلاً بمركز المدينة، و 4 مبانٍ نموذج 3 محال ومخبزين، وجارٍ تنفيذ سوق تجارية إدارية بالحى الثانى، وسوق تجارية بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى، وهايبر بمركز المدينة.

ونوه رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، عن أن الخدمات الإدارية شملت تنفيذ مبنى إداري لجهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومكتب بريد بالحى الثانى، ومقرين لرئاسة الحيين الأول والثالث، ومبنى المخازن والورش الخاص بجهاز المدينة، وقسم شرطة تعمير بمقر جهاز المدينة، وبنك مصر بالحي الأول، وجارٍ تنفيذ مجمع ضرائب بالحى الثانى، ومخطط مبنى مجمع محاكم بالامتداد الجنوبي للمدينة، وتخصيص أرض لسنترال المدينة.

وقال: شملت الخدمات الصحية تنفيذ مبنى مركز طبي بالحى الثانى، ووحدة صحية بإبنى بيتك بالحى الثالث، ووحدة أخرى بالامتداد الغربي للمدينة، بينما شملت الخدمات الرياضية والترفيهية تنفيذ ملعبين ثلاثى، وملعبين خماسى بالحيين الثانى والثالث، ومركز شباب بالامتداد الغربي للمدينة، وجارٍ طرح تنفيذ نادٍ اجتماعى بمساحة 4 أفدنة، وتخصيص نادٍ اجتماعي لنقابة المهندسين بالامتداد الجنوبى، وتخصيص نادٍ اجتماعى لنقابة التمريض بالحى الثانى، وتخصيص نادٍ اجتماعى لنقابة المهن الطبية بالامتداد الجنوبي، ومخطط نادٍ رياضى بمساحة 26 فدانا، وجارٍ تصميم حديقة إقليمية بمساحة 30 فدانا بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة الـ180 فدانا.

وأضاف رئيس الجهاز أن الخدمات التعليمية، شملت تنفيذ مدرسة تعليم أساسى تجريبى سعة 11 فصلا بإبنى بيتك، ومدرسة ثانوى عام سعة 33 فصلا بالحى الثانى، وتنفيذ وتشغيل المدرسة اليابانية سعة 24 فصلا، ومدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني سعة 44 فصلا بالحي الثاني، ومدرسة المتفوقين سعة 42 فصلا بالامتداد الغربى، وتخصيص 4 قطع أراضٍ للقطاع الخاص بنشاط مدراس، بينما شملت الخدمات الدينية تنفيذ مسجدين بالحى الثانى الثالث، وجارٍ تنفيذ 4 مساجد بالأحياء الأول والثاني والثالث، وكنيستين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الخدمات الاجتماعية شملت تنفيذ وتسليم حضانتين بالحي الثانى والثالث بالمدينة، ووحدة اجتماعية بالحي الثالث بالمدينة جارٍ تسليمها، وحضانة بالامتداد الغربي للمدينة، بينما شملت الخدمات البنكية، تنفيذ فرع لبنك مصر وتشغيله، وجارٍ تنفيذ أفرع لبنوك الأهلي، والتعمير والإسكان، وبنك ناصر.

وأضاف أن أعمال تنسيق الموقع والزراعة شملت: تنفيذ 7 مناطق خضراء وملاعب أطفال بإبنى بيتك، و 5 مناطق خضراء وملاعب أطفال بالحي الأول، وتنسيق 6 مناطق خضراء وملاعب بالإسكان العائلى والحى الثاني واستلام مشتل جهاز المدينة، وجارٍ تصميم حديقة إقليمية بمساحة 30 فدانا بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة موقع الـ180 فدانا.

طريق لربط مدينة الفيوم الجديدة مع مدينة الفيوم الأم بـ170 مليون جنيه

وأوضح أن المنطقة الصناعية، مرفَّق منها 73 قطعة صناعات صغيرة ومتوسطة، بجانب تشغيل 12 مصنعا، وجارٍ تنفيذ 43 قطعة صناعات صغيرة ومتوسطة، وتخطيط منطقة صناعية ثانية بالامتداد شرق طريق أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 715 فدانا، وجارٍ تنفيذ مخطط 68 قطعة ورش شباب بمساحات 300م2، وجارٍ الإعلان عن طرح 12 ورشة شباب بالمزاد العلني، ومخطط 13 قطعة أرض مخازن بمساحات تصل إلى 2500م2، وتم الانتهاء من تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 51.20 فدان بالمنطقة الصناعية الثانية، ويحتوى المجمع على 11 هنجر أستيل، و 3 هناجر خرسانية أرضى ودورين.

وحول مقترحات التنمية، قال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه تمت الموافقة على تنفيذ مشروع طريق لربط مدينة الفيوم الجديدة مع مدينة الفيوم الأم من خلال طريق يصل مباشرة بين المدينة والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بتكلفة تقديرية حوالى 170 مليون جنيه، حيث تمت الموافقة الفنية النهائية على مسار الطريق وتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة الفيوم بشأن مسار الطريق وجارٍ الانتهاء من تصميمات الطريق تمهيد لاستصدار قرار منفعة عامة للمشروع، مضيفاً أنه جار التنسيق مع وزارة النقل لاستلام قطعة أرض بمساحة 98 فدانا لإنشاء ميناء جاف على طريق أسيوط الغربي.