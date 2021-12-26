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محمود مسلم

مساعد رئيس الوزراء تتفقد أعمال تطوير مدينة الفيوم

«المنشاوي»: تطوير عواصم المحافظات سيكون له مردود إيجابي على المواطنين

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الوطن
03:16 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
مساعد رئيس الوزراء تتفقد أعمال تطوير مدينة الفيوم

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، يرافقها الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، الذى يتم تنفيذه ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال الجولة، أشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى أن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يتم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون له مردود ايجابى يسهم فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين فى مختلف المدن على مستوى الجمهورية، حيث سيكون له تأثير عمراني واجتماعى على قاطنى تلك المناطق، وذلك من خلال إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتضمنت الجولة تفقد موقف الأعمال بالعمارات السكنية الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم، وإحدى الشقق السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها كنموذج لباقي الوحدات، واستمعت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوها، لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمت الإشارة إلى أن  نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وصلت إلى 71%، وأن المشروع مقام على مساحة 11.5 فدان، ويشمل تنفيذ 14 عمارة، بإجمالي 1100 وحدة سكنية، بمساحة 87 م2 للوحدة، إلى جانب 60 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات.

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