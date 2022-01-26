ضبط 4 أشخاص في السعودية بتهمة إهانة علم المملكة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء القبض على 4 أشخاص من بنجلاديش، بتهمة إهانة العلم السعودى، حيث أنهم ألقوه فى القمامة.

وكشفت السلطات الأمنية السعودية، عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة .

مقطع فيديو أثار الرأى العام

تجدر الإشارة إلى أن القضية بدأت عندما أثار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بالمملكة غضب، بعد العثورعلى علم المملكة في القمامة، ما أدى لدعوات بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة ومعاقبة من قام بذلك .

مقطع متداول ..

لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .

المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF — فهد اللويحق (@fahedloweehig) January 25, 2022

ويُظهر الفيديو علم السعودية ملقى على الأرض وقد جُمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق، ويقوم أحد الأشخاص بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا، ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.

ضبط 4 متهمين بإهانة علم السعودية

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني .

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التى تحركت فورا نظرا لأهمية الواقعة التى أحدثت جدالا ومطالبات بسرعة محاكمة المتهمين.

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على (4) مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني . pic.twitter.com/ACF4mxmLNF — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022

وكان رواد ونشطاء التواصل الاجتماعى بالمملكة ، أرجعوا مطالبتهم بسرعة المحاكمة ومعاقبة المتهمين على إهانة العلم، وهو ما يستدعى صونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأى شكل، وهو ما أكدت عليه وزارة الداخلية فى بيانها، مشددة على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.