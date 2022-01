القهوة السعودية بدلا من العربية في مقاهي ومطاعم المملكة

طلبت وزارة التجارة السعودية من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، اعتماد اسم القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وزارة التجارية السعودية أصدرت، اليوم الأحد، تعميما بشأن تغيير اسم القهوة العربية داخل كل مطاعم ‏ومقاهي ومحامص المملكة، وطلب اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية، وشددت على عدم استخدام اسم القهوة العربية كاسم تجاري أو علامة تجارية.

بدوره، أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد الاسم الجديد في قائمة المنتجات التي تقدم في كل المطاعم والمقاهي والمحامص بالمملكة.

وتعليقا على ما ورد بقرار وزارة التجارة السعودية، قال أحد مسؤولي الغرف التجارية على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ثامر الفرشوطي، إنه تم اعتماد اسم القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية في تسمية ووصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كل المطاعم والمقاهي ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

تجدر الإشارة إلى أن في ديسمبر الماضي كانت الجهات المختصة في السعودية قد وافقت على تسمية عام 2022، عام القهوة السعودية، وذلك بناء على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة في إطار تعزيز مكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزاً ثقافيا أصيلا، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق شعار عام القهوة السعودية 2022، في سياق احتفائها بعنصر ثقافي مرتبط بهوية وثقافة المملكة، وهو ما احتفلت به العديد من الشركات والجهات في المملكة بالمشاركة في هذه المراسم.

#مهرجان_البن_الخولاني_السعودي .#عام_القهوة_السعودية_2022



This is the year of Saudi Coffee #SaudiCoffee2022 pic.twitter.com/0D6VK5EFcl