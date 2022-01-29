هل يخضع المعتمرون المصريون لحجر صحي في السعودية؟.. السياحة تجيب

حالة من الغموض تسيطر على موقف المعتمرين المصريين المتوجهين للعمرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من إمكانية تطبيق الحجرالصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام فور وصولهم للأراضي المقدسة بصرف النظر عن نوع التطعيم الحاصلين عليه.

وقالت إيمان سامي، العضو السابق باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن هناك غموضًا في كثير من الأمور خلال موسم العمرة الحالي، لافتة إلى أنه لا توجد معلومة واضحة حول ما إذا كان سيخضع المعتمرون المصريون للحجر الصحي المؤسسي بالسعودية، أسوة بما يتم حاليا مع معتمري باكستان وإندوسيا، وهما مع مصر من الدول الـ6 التي تم السماح بسفر مواطنيها للمملكة ديسمبر الماضي.

لا توجد معلومة مؤكدة حول خضوع المصريين لحجر صحي بالمملكة

وأضافت، لـ«الوطن»، أن هناك تضاربًا في كلام الوكلاء السعوديين فالبعض منهم يؤكد أنه سيتم بالفعل تطبيق حجر صحي مؤسسي على المعتمرين المصريين لمدة 5 أيام حتى لو كانوا حاصلين على الأمصال المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، والبعض الآخر يؤكد أنّه لن يتم تطبيق الحجر على المعتمرين المصريين، وسيتوجهوا فور وصولهم للمملكة لأداء مناسك العمرة، مطالبة وزارة السياحة المصرية بإنهاء هذا الجدل وإصدار بيان ينهي تلك الأزمة خاصة أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة يوم الخميس المقبل.

ومن جهته، قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المعتمرين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم من الأمصال المعتمدة في السعودية لن يخضعوا لحجر مؤسسي، لافتا إلى أنه سيتم الاكتفاء فقط بشهادة qr code المعتمدة التي تثبت حصول المسافر على التطعيم ونوعه .

السياحة: لم يصلنا ما يفيد خضوع المصريين المطعمين لحجر صحي بالسعودية

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه وفقا لقرار المملكة العربية السعودية، الذى لم يصل أي تغيير عليه، فإن المعتمرين المصريين لن يخضعوا لحجر صحي مؤسسي فور وصولهم للأراضي السعودية طالما أنهم حاصلين على أحد التطعيمات المعتمدة من المملكة وهي أمصال «إسترازينكا - موديرنا - فايزر- جونسون»، مشيرا إلى أن كل المعتمرين المصريين سيجرون تحليلين pcr كورونا أحدهما قبل السفر للسعودية والآخر قبل عودتهم إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية فرضت على المعتمرين القادمين من باكستان وإندونسيا والهند حجر صحي مؤسسى لمدة 5 أيام فور وصولهم للسعودية رغم حصولهم على اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية .