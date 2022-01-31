إصابة أحمد السعدني بفيروس كورونا: «بعد صمود سنتين ونبر كتير»

كشف الفنان أحمد السعدني، عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي، وذلك بعدما تبين إيجابية المسحة التي أجراها مؤخرا، مطالبا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

أحمد السعدني: بعد صمود سنتين جالي كورونا

كتب أحمد السعدني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا».

ريهام عبد الغفور تدعم أحمد السعدني: يا حبيبي

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على دعم أحمد السعدني، في تلك الأزمة الصحية، داعية له بالشفاء العاجل، قائلة: «يا حبيبي.. ألف سلامة عليك».

أحمد السعدني يحتفل بفوز المنتخب على المغرب: رجالة

كان الفنان أحمد السعدني، قد احتفل بفوز المنتخب المصري، على نظيره المغربي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأحد، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، قائلا: «ألف مبروك يا مصريين.. رجالة رجالة فوز تاريخي وهارد لاك لمنتخب المغرب المحترم».