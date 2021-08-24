أحمد السعدني يظهر بكسر في يده خلال العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»

ظهر الفنان أحمد السعدني، في العرض الخاص بفيلم «200 جنيه»، المقام حاليا في إحدى سينمات منطقة 6 أكتوبر، وظهر مصابا في يده.

أحمد السعدني يعتذر عن التسجيل مع وسائل الإعلام

وظهر الفنان أحمد السعدني، وهو يربط يده وجعلها معلقة في كتفه برباط، ما جعله يرفض إجراء اللقاءات مع الإعلاميين على «الريد كاربت» ويدخل عرض الفيلم مباشرة.

فيلم «200 جنيه» بطولة ليلى علوي وهاني رمزي

يذكر أن أبطال فيلم «200 جنيه» احتفلوا اليوم بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات بمنطقة 6 أكتوبر بحضور أبطال العرض، ومنهم ليلي علوي ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل والمخرج محمد أمين.

ومن المقرر أن يطرح فيلم «200 جنيه» في دور العرض للجمهور، غدا الأربعاء، الموافق 25 أغسطس، وهناك توقعات بأن يتصدر العمل قائمة الإيرادات فور طرحه ويدخل في منافسة قوية مع فيلم محمد هنيدي الجديد «الإنس والنمس»، وفيلم أحمد عز «العارف»، وفيلم كريم عبد العزيز «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».