بدء تكليف الخدمة العامة لخريجي الدور الثاني بالجامعات والمعاهد.. اليوم

يبدأ خريجو الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2021، من الإناث، والذكور الذين صدر قرار بإعفائهم من الخدمة العسكرية، بأداء الخدمة العامة، بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، ولمدة عام، وذلك في العديد من المجالات مثل العمل الاجتماعي وتنمية الشباب، إلى جانب الخدمات التنموية في الصحة، وكذلك البنوك، والتأمينات الاجتماعية وفي مجالات النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ومحو الأمية، وخدمات الطفولة والمسنين.

مجالات الخدمة العامة 2022

وأشارت التضامن، وفق تقرير صادر عنها، إلى أنه يتم العمل في أنشطة بنك ناصر، والمشروعات التنموية مثل مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك برنامج وعي الذي يحمل 12 رسالة توعوية لتغيير المفاهيم والعادات الخاطئة، وكذلك برنامج فرصة الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم التكليف في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وغيرها من برامج وزارة التضامن مثل «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج أطفال بلا مأوى.

أداء الخدمة العامة ليس إجباريا

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن أداء الخدمة العامة، اختياري وليس إجباريا، مؤكدة أن الخريج يطالب عند تسليم أوراق تعيينه، بموقفه من أداء الخدمة العامة سواء بالإعفاء منها أو بأدائها، لافتة إلى أن قرار تكليف الخدمة العامة يصدر مرتين خلال العام، حيث يتم تكليف خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، بينما يكلف خريجي الدور الثاني في أول شهر فبراير.

كل المؤهلات العليا تم مخاطبتها بأداء الخدمة العامة

وأكدت التضامن على موقعها الرسمي، أن كل المؤهلات العليا تم مخاطبتها بأداء الخدمة العامة، ما عـدا خريجي كليات الطب وكذلك التمريض العالي، بسبب صدور قرارات تكليف لهن، مشيرة إلى أنه في حالة عدم صدور قرار بتكليفهم، يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة.