«حياة كريمة» تعلن نسب تنفيذ المشروعات في 3 قرى بمحافظة أسوان

رصد الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، عبر «فيس بوك»، آخر تطورات المشروعات ونسب الإنجازات في محافظة أسوان، بقرى الدكة وأبو هور وقورتة، وجاءت كالتالي:

مجلس قروي الدكة

- مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة، نسبة التنفيذ 45%.

- مدرسة الدكة للتعليم الأساسي، نسبة التنفيذ 40%.

- مدرسة كشتمنة غرب الابتدائية نسبة التنفيذ 10%.

- مركز شباب دابود، ونادي الشبان المسلمين بدابود، ومركز شباب كشتمنة شرق، ومركز شباب دهميت، نسبة التنفيذ 10%.

- مجمع المصالح الحكومية بالدكة نسبة التنفيذ 50%.

- مجمع الخدمات الزراعية بالدكة نسبة التنفيذ 60%.

محطات رفع وأعمال شبكات الصرف الصحي

- قرية دابود نسبة التنفيذ 60%.

- قرية كشتمنة غرب نسبة التنفيذ 10%.

- قرية دهميت نسبة التنفيذ 60%.

- الدكة نسبة التنفيذ 10%.

على أن يجري بدء العمل قريبا بقريتي الامبركاب وكشتمنة شرق.

نسب تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه

- قرية دابود 60%.

- قرية دهميت 60%.

- قرية الدكة 50%.

- قرية الامبركاب 10%.

على أن يجري بدء العمل قريبا بقريتي كشتمنة شرق وكشتمنة غرب، بالإضافة لنقطة إسعاف دابود التي بلغت نسبة تنفيذها إلى 40%.

وفي مجلس قروي أبوهور بمحافظة أسوان، جاءت نسب التنفيذ كالتالي:

- صيانة المبنى القديم وإنشاء مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسي، 60%.

- مركز شباب السيالة والمحرقة، 30%.

- مجمع المصالح الحكومية بأبو هور، 35%.

- مجمع الخدمات الزراعية بأبو هور، 40%.

- أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى السيالة والمحرقة، 15%.

- إحلال وتجديد شبكات المياه بقرية السيالة والمحرقة، 60%.

- إحلال وتجديد شبكات الكهرباء: جرى صب قواعد المحولات استعدادا لتركيبها بقرى السيالة والمحرقة وأبو هور.

وفي مجلس قروس قورتة ثاني بمحافظة أسوان أيضا، جاءت نسب التنفيذ كالتالي:

- صيانة مدرسة العلاقي الإعدادية، ومدرسة مرواو الابتدائية، 40%، وجار الانتهاء من إنشاء سور مدرسة الفنية وسور مدرسة قورتة الابتدائية.

- مجمع الخدمات الحكومي، 70%.

- المجمع الزراعي، 50%.

- نقطة إسعاف قورته، 30%.

- تغيير محولات وكابلات الكهرباء، 35%.

- الانتهاء من أعمال مكتب بريد العلاقي.

- شبكات صرف صحي قورته أول، 60%.

- شبكات صرف صحي قورتة ثالث، 50%.

- إحلال وتجديد شبكات المياه قورته أول، 80%.

- إحلال وتجديد شبكات المياه قورتة ثالث، 70%.

معدلات تنفيذ مراكز الشباب

- مركز شباب قورتة أول، 40%.

- مركز شباب قورته ثاني، 30%.

- مركز شباب قرشة، 40%.

- مركز شباب المضيق، 40%.