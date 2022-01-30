«حياة كريمة» تعلن نسب تنفيذ المشروعات في 3 قرى بمحافظة أسوان
كتب:
نرمين عفيفي
11:30 ص | الأحد 30 يناير 2022
اعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان
رصد الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، عبر «فيس بوك»، آخر تطورات المشروعات ونسب الإنجازات في محافظة أسوان، بقرى الدكة وأبو هور وقورتة، وجاءت كالتالي:
مجلس قروي الدكة
- مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة، نسبة التنفيذ 45%.
- مدرسة الدكة للتعليم الأساسي، نسبة التنفيذ 40%.
- مدرسة كشتمنة غرب الابتدائية نسبة التنفيذ 10%.
- مركز شباب دابود، ونادي الشبان المسلمين بدابود، ومركز شباب كشتمنة شرق، ومركز شباب دهميت، نسبة التنفيذ 10%.
- مجمع المصالح الحكومية بالدكة نسبة التنفيذ 50%.
- مجمع الخدمات الزراعية بالدكة نسبة التنفيذ 60%.
محطات رفع وأعمال شبكات الصرف الصحي
- قرية دابود نسبة التنفيذ 60%.
- قرية كشتمنة غرب نسبة التنفيذ 10%.
- قرية دهميت نسبة التنفيذ 60%.
- الدكة نسبة التنفيذ 10%.
على أن يجري بدء العمل قريبا بقريتي الامبركاب وكشتمنة شرق.
نسب تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه
- قرية دابود 60%.
- قرية دهميت 60%.
- قرية الدكة 50%.
- قرية الامبركاب 10%.
على أن يجري بدء العمل قريبا بقريتي كشتمنة شرق وكشتمنة غرب، بالإضافة لنقطة إسعاف دابود التي بلغت نسبة تنفيذها إلى 40%.
وفي مجلس قروي أبوهور بمحافظة أسوان، جاءت نسب التنفيذ كالتالي:
- صيانة المبنى القديم وإنشاء مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسي، 60%.
- مركز شباب السيالة والمحرقة، 30%.
- مجمع المصالح الحكومية بأبو هور، 35%.
- مجمع الخدمات الزراعية بأبو هور، 40%.
- أعمال شبكات الصرف الصحي بقرى السيالة والمحرقة، 15%.
- إحلال وتجديد شبكات المياه بقرية السيالة والمحرقة، 60%.
- إحلال وتجديد شبكات الكهرباء: جرى صب قواعد المحولات استعدادا لتركيبها بقرى السيالة والمحرقة وأبو هور.
وفي مجلس قروس قورتة ثاني بمحافظة أسوان أيضا، جاءت نسب التنفيذ كالتالي:
- صيانة مدرسة العلاقي الإعدادية، ومدرسة مرواو الابتدائية، 40%، وجار الانتهاء من إنشاء سور مدرسة الفنية وسور مدرسة قورتة الابتدائية.
- مجمع الخدمات الحكومي، 70%.
- المجمع الزراعي، 50%.
- نقطة إسعاف قورته، 30%.
- تغيير محولات وكابلات الكهرباء، 35%.
- الانتهاء من أعمال مكتب بريد العلاقي.
- شبكات صرف صحي قورته أول، 60%.
- شبكات صرف صحي قورتة ثالث، 50%.
- إحلال وتجديد شبكات المياه قورته أول، 80%.
- إحلال وتجديد شبكات المياه قورتة ثالث، 70%.
معدلات تنفيذ مراكز الشباب
- مركز شباب قورتة أول، 40%.
- مركز شباب قورته ثاني، 30%.
- مركز شباب قرشة، 40%.
- مركز شباب المضيق، 40%.