«النواب» يحيل 4 مشروعات قوانين للجان المختصة.. أبرزها الخدمة العامة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، 4 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية.

وشملت مشروعات القوانين الأربعة، الآتي:

إنشاء المفوضية العليا للتعليم

1) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا، بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

2) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا، بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

هيئة المجتمعات العمرانية

3) مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

4) مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

ويناقش المجلس في جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.