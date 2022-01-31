ملكة جمال أمريكا تنهي حياتها بسقوطها من الطابق الـ29.. تركت رسالة غامضة

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنّ «تشيلسى كريست»، ملكة جمال أمريكا عام 2019، لقيت مصرعها بعد أن قفزت من شرفة في الطابق الـ29 بعمارة «Orion»، المكونة من 60 طابقا في منطقة منهاتن بنيويورك.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع صباح أمس الأحد، وأنها تشتبه في أن ملكة جمال أمريكا توفيت منتحرة، ووفقا لما نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن التشريح الطبي للجثة سيحكم وحده بهذه الفرضية.

أبرز المعلومات عن ملكة جمال أمريكا

- تبلغ من العمر ثلاثين عاما.

- من ولاية كارولينا الشمالية.

- محامية سابقة وحاصلة على دكتوراه فى الحقوق.

- لديها ماجستير بإدارة الأعمال من جامعة ويك فورست.

- عملت كعارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية.

- فازت بلقب ملكة جمال أمريكا فى عام 2019 بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات.

- مثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأمريكي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

وفيما يؤكد اشتباه الشرطة فى انتحار ملكة جمال أمريكا، نشرت «كريست» قبل قفزها من المبنى منشورا على حسابها الشخصي فى موقع إنستجرام قالت فيه: «ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام» وفقا لقناة «سكاى نيوز».

منظمة ملكة جمال الكون نعت «كريست»

وأصدرت عائلة «كريست» بيانا قالت فيه: «ونحن نشعر ببالغ الحزن، نعلن وفاة حبيبتنا تشيسلي». ونعت منظمة ملكة جمال الكون وجمعية ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، أمس، وفاة ملكة جمال أمريكا، تشيلسى كريست قالتا فيه إنها «كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».