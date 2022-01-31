سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. مستقر محليا وسعره 789 جنيها

سيطر الاستقرار على سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، ليباع بسعر 789 جنيهًا اليوم الإثنين، فيما ارتفع على الصعيد العالمي بشكل طفيف، ليباع بسعر 50.39 دولار، وسط توقعات بتذبذب واضح بين الارتفاع الهامشي والانخفاض، نتيجة لتقلبات الأحداث العالمية، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدارلي الأمريكي، التي يستعد فيها المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقًا لآخر تقرير لمجلس الذهب العالمي، وصلت مشتريات المصريين من الذهب إلى 30.3 طن خلال عام 2021، وتتضمن مشغولات وسبائك وجنيهات ذهبية، بقيمة 27.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 39% مقارنة بعام 2020، والتي سجل فيها 21.9 طن، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر حديثًا عن توجهات العرض والطلب في العام الماضي.

أسعار الذهب اليوم محليا

واستقر سعر بيع جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في محلات الصاغة ليباع دون مصنعية بسعر 789 جنيهًا، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 902 جنيه، فيما سجّل عيار 18 نحو 676 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و312 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم ارتفاعًا طفيفًا وسط تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إذ وصل سعر الأوقية إلى 1.791.44 مقابل 1.788.69 دولار بداية التعاملات، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 57.59 دولار، وسجّل عيار 22 نحو 52.79 دولار، وعيار 21 سعر 50.39 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.19 دولار.

تجار الذهب ينصحون بشراء عيار 21

ونصح رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المواطنين الراغبين في الاستثمار، بشراء الذهب عيار 21 العيار الشعبي والسبائك الذهبية، مستغلين تراجعات المعدن النفيس، ويعد عيار 21 والسبائك الأقل مصنعية بالمقارنة بعيار 18.

وفي السياق ذاته، دعا المواطنين الراغبين في البيع، إلى إرجاء البيع الآن والانتظار لبعد شهر مارس، انتظارًا لقرارات مهمة من البنك الفيدارلي بشأن سعر الفائدة.