سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. الأكثر استقرارا ومبيعا في محلات الصاغة

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارًا اليوم السبت، بالمقارنة بأمس الجمعة، وفقد المعدن النفيس خلال يومين 6 جنيهات للجرام الواحد، وبيع سعر الذهب عيار 21 بسعر 799 جنيهًا.

ورصدت شعبة الذهب تحركات في سعر الذهب عيار 21 اليوم، في السوق المحلية والمرتبطة بصورة مباشرة بتحركات الأسعار في السوق العالمي، إذ أن الأسعار المعلنة لا تتضمن تكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويأمل التجار تحقيق زيادة في المبيعات مع إعلان انخفاض أسعار الذهب خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم وهو المناسبة الأفضل لاقتناء الذهب وإهدائه للأم، ويباع سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية بسعر 799 جنيهًا.

وعانى العيار الشعبي 21 -كما يلقبونه في مصر- من التذبذب شأنه كشأن باقي الأعيرة خلال اليوم الواحد بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم

وبيع جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية في محلات الصاغة اليوم، بسعر 799 جنيهًا، وبيع عيار 24 بسعر 913 جنيهًا، فيما سجّل عيار 18 نحو 533 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و392 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم استقرارًا سعريًا وفق آخر تحديث للبورصات العالمية.

وسجّلت سعر الأوقية اليوم السبت سعر 1831.06 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 58.86 دولار، و سجل عيار 22 سعر 53.96 دولار، وعيار 21 سعر 51.51 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.15 دولار.

الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية، إنَّ هناك إقبالا كبيرا على شراء عيار 21 والسبائك من جانب المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التزين لكونها من العيارات الأقل مصنعية بالمقارنة بالعيار 18.

وأضاف «ميلاد»، لـ«الوطن»، أنَّ هناك تحركات في الأسعار بالسوق المحلية، وهو مرتبط بصورة مباشرة بتحركات الأسعار في السوق العالمي التي تراجعت، وبالتالي أقبل المواطنين على الشراء بدعوى أن التراجع في السوق العالمي يحفز على الشراء.

ويأمل رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية، في تحقيق زيادة في المبيعات مع إعلان انخفاض أسعار الذهب.

ماذا حدث في أسعار الذهب؟

انخفضت سعر الأوقية صباح أمس الجمعة في آسيا وكان المعدن الأصفر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أنَّه أغلق على تراجع طفيف نهاية تعاملات البورصات العالمية.