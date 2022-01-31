والد النني يكشف عن هدية ابنه لو فازت مصر بأمم أفريقيا: «هايجبلي عربية»

عبر ناصر النني والد اللاعب محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

لاعبية مصر رجالة وحاجة تشرف مصر

وقال والد اللاعب محمد النني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني: «لاعبو مصر رجالة وحاجة تشرف مصر، وابنى كشف لي سر الفوز، وقال فيه روح قوية بين لاعبي الفريق، وبيبذلوا كل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر».

وأضاف والد النني: «محمد وعدني يجيبلي سيارة بعد البطولة والتتويج إن شاء الله».

شطة: كيروش لم يقدم شيئًا للفريق

من جانبه، علق عبد المنعم شطة، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي سابقًا، على فوز المنتخب المصري على نظيره المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا، قائلًا: «كيروش لم يقدم شيئًا للفريق، بل صلاح وتريزيجيه والنني واللاعبون الكبار».

وأضاف «شطة»، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج: «كيروش الآن عمل الصح.. وهو مدرب كبير بلاعبين كبار، ولكن أؤكد أن اللاعبين الكبار هم أصحاب الفوز والأداء الجيد.. ومصر المرشحة الأولى الآن بعد استعادة اللاعبين لأماكنهم من جديد».

اللاعبون هم من أداروا مباراة المغرب

وتابع مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي سابقًا: «أظن أن اللاعبين هم من أداروا مباراة المغرب.. والأخطاء التحكيمية كانت متعمدة وفجة، والكابتن عصام عبد الفتاح عليه مسئولية كبيرة في مواجهة ذلك».

وتأهل منتخب مصر الأول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب «أحمدو أهيدجو»، ومن المقرر أن يخوضوا الفراعنة مباراة الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل أمام منتخب الكاميرون، صاحب الأرض.