أشرف صبحي بعد الفوز على المغرب: رجوع منتخب مصر هو المكسب الحقيقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري، بتأهل منتخبنا الوطني إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف.

وقال صبحي، خلال تصريحات تلفزيونية: «ألف مبروك لينا كلنا ولمصر، حاجة عظيمة، ومنتخب عظيم ومبروك رجوع منتخب مصر باسمه وشكله ومضمونه، ده الأساس والمهم».

وأضاف وزير الرياضة: «تابعت المباراة من مكتبي، وشباب الوزارة تابعوا المباراة لحظة بلحظة وأحمد الله على الفوز والروح المعنوية العالية التي لعب بها الفراعنة وإحساسهم بشعب مصر وقميص المنتخب الوطني».

وزير الرياضة يعلق على رفض أبو جبل للخروج

وعن رفض محمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني الخروج من أرض الملعب رغم الإصابة، قال أشرف صبحي: «هي دي الروح، محمد صلاح مموت نفسه، وكل المحترفين مموتين نفسهم، ومفيش محلي ومحترف، كلهم منتخب مصر، فخورون بكل حاجة والرياضة المصرية والدعم الكبير الذي يمنحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة والشباب المصري».

وتابع: «رجوع منتخب مصر هو المكسب الحقيقي، وبعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنجولا لم نفز بالبطولة وكنا بعيد جدا، إنما دلوقتي إحنا منتخب قوي وبيتعمل حسابه والباقي كله توفيق من عند ربنا».

وزير الرياضة: التحكيم كان سيئا

وأردف صبحي: «التحكيم مكانش معانا كويس، والحمد لله ربنا نصرنا، وأتمنى التوفيق لكل منتخباتنا، وأن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد».

وأكد وزير الرياضة، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يتمتع بخبرات عالية: «أشكر ولادنا وشبابنا وكلهم يستاهلوا الخير».