نقل مشجعي منتخب مصر للكاميرون على متن «طائرة الأحلام»: الرحلة الخامسة

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتسير مصر للطيران، غدا الأحد، خامس رحلاتها الخاصة إلى مطار «ياوندي» بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب والمعروفة باسم «طائرة الأحلام» لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتمنت مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري، التوفيق في البطولة الإفريقية.