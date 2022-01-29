رئيس التحرير

محمود مسلم

نقل مشجعي منتخب مصر للكاميرون على متن «طائرة الأحلام»: الرحلة الخامسة

كتب:

الوطن
04:13 م | السبت 29 يناير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتسير مصر للطيران، غدا الأحد، خامس رحلاتها الخاصة إلى مطار «ياوندي» بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب والمعروفة باسم «طائرة الأحلام» لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتمنت مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري، التوفيق في البطولة الإفريقية.

اقرأ المزيد:

انتظام رحلات مصر للطيران إلى نيويورك غدا بعد توقف بسبب الأحوال الجوية

مصر للطيران تعلن إلغاء رحلة نيويورك غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني

«مصر للطيران» تهنئ منتخب الشباب في السلاح بفوزه بذهبية كأس العالم

إلغاء رحلات مصر للطيران بين القاهرة وتركيا اليوم بسبب الأحوال الجوية

وفد كوري يطلع على الخدمات الجديدة في مصر للطيران ويزور الأهرامات