آسر ياسين يتصدر بوستر مسلسل «SUITS».. يخوض سباق رمضان 2022 (صور)

كشف المنتج طارق الجنايني، عن البوستر الدعائي الأول لمسلسل «SUITS - سوتس بالعربي»، الذي يُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2022، إذ يجرى تصوير العمل حاليًا، تحت قيادة المخرجة مريم أحمدي.

فريق عمل النسخة المصرية من مسلسل «SUITS»

نشر المنتج طارق الجنايني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي الأول للمسلسل، معلقًا عليها بقوله: «سيداتي سادتي.. أقدم لكم فريق العمل الرائع من النسخة العربية من Suits».

آسر ياسين يتصدر بوستر سوتس بالعربي

ظهر على البوستر الدعائي الأول لمسلسل «SUITS»، أبطال العمل، يتصدرهم آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وريم مصطفى.

قصة النسخة الأصلية من المسلسل

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

انتعاشة فنية وأدبية لعائلة آسر ياسين

يذكر أنّ السيدة منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، تُشارك في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول تجربة أدبية لها، من خلال كتاب يحمل اسم «نوني وحكاويها»، ما لاقت دعمًا كبيرًا من ابنها.

وكتبت والدة آسر ياسين، «وأخيراً وليس بآخر بإذن الله وبفضله صدر كتابي الأول (نوني وحكاويها) في معرض الكتاب من بكره بمشيئة الرحمن وبعدها في المكتبات كلها».